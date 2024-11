Meghalt Liz Hatton tinédzser fotós, aki egyik projektje alkalmával találkozott Katalin hercegnével is. Liz Hatton mindössze 17 évesen hunyt el, kevesebb mint egy évvel azután, hogy gyógyíthatatlan dezmoplasztikus kis gömbsejtes daganatot diagnosztizáltak nála. Évente mindössze 12 esetet találnak, és az orvosok azt mondták, hogy az inspiráló harrogate-i tinédzsernek 6 hónap-3 év közötti idő adatott már csak meg, a kemoterápia sikerétől függően.

Édesanyja, Vicky Robayna most tisztelgett „hihetetlen lánya kedvessége, empátiája és bátorsága” előtt, amelyet tanúsított. Hozzátette, hogy most „egy Liz alakú lyuk tátong az életünkben, amelyet nem tudom, be tudunk-e tölteni valaha”.

Azt mondta: "Kedves Lizünk a ma hajnali órákban halt meg. Végig eltökélt maradt. Még tegnap is azt mondta nekem, hogy jobb, ha rendbe szedem az ápolókat, hogy több dolgot tudjon csinálni. Mindenkire csak ragyogott, akivel találkozott és utoljára láthatta őt a múlt heti kiállításán."

Liz, amikor megtudta, mik a kilátásai, egy bakancslistát írt, mit szeretne még megcsinálni halála előtt. Ebben főként fotós munkák voltak, többek között szeretett volna a királyi család díjátadóján is részt venni, mint fotós. Katalin hercegné pedig nem bírt magával az eseményen és megölelte a beteg lányt. Ezzel címlapokra is kerültek. Később meghívták Lizt és családját, hogy teázzanak a walesi hercegi párral.

"Sosem gondoltam volna, hogy ideáig eljutok. Felírtam jó pár dolgot a bakancslistámra, de nem gondoltam volna, hogy ennyi minden teljesül" - nyilatkozta Liz a meghívás után.

Liz édesanyja köszönetet mondott azoknak, akik segítettek a tinédzsernek megvalósítani álmait az utolsó hónapjaiban, és azoknak, akik szerették és támogatták a munkáját, hozzátéve: „Biztosan mondhatom, hogy Liz elmúlt két hónapja a legjobb volt. A végsőkig magasan repült.”

Katalin hercegné, akit idén rákos megbetegedéssel kezeltek, és Vilmos herceg ősszel egy személyes üzenetben Lizt „tehetséges fiatal fotósként jellemezte, akinek kreativitása és ereje mindkettőnket inspirált”.