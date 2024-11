„Minden gyermekem megszenvedte” – Angelina Jolie bevallotta, gyermekeinek sokszor voltak nehéz napjai miatta

Gyakran azt hisszük, a híres emberek gyermekeinek az élete csupa szivárvány és napsütés. Ez azonban a legkevésbé sem állhatna távol a valóságtól, hiszen a rivaldafény őket sem kíméli. De az sem, amikor színész szüleiknek otthon kell gyakorolniuk egy darabot, ami esetleg még állandó énekléssel is jár. Pont így jártak a 49 éves Oscar-díjas színésznő, Angelina Jolie gyermekei is, akik konkrétan „szenvedtek” attól, hogy édesanyjuk operaénekest játszott otthon.

Gyermekei megszenvedték operaénekesi korszakát Fotó: NurPhoto via AFP

Angelina Maria Callas operaénekesnő szerepére készült a Pablo Larraín által rendezett önéletrajzi filmben. Erről a felkészülésről mesélt a Good America című műsorban, amely során a darabot népszerűsítette. Kiemelte, operaénekesi képzést is kapott, ami miatt otthon is gyakorolnia kellett. Gyermekei legnagyobb bánatára.

Minden gyermekem megszenvedte a korai operaéneklésemet a házban. Rémálom volt

– vallotta be őszintén, hozzátéve, hogy valószínűleg azért is zavarta őket, mert egyikük sem akar színész lenni, így nem tudják beleélni magukat abba, milyen is egy darabra készülni. Az azonban jó érzés számára, hogy még így is érdeklődnek az iránt, ő mit csinál. Két gyereke, Maddox és Pax ugyanis asszisztensként segített a filmjében:

Elképesztő volt. De egyik gyermekem sem akar kamera elé állni. Rendkívül zárkózottak. Nem színésznek születtek

– idézi őt a Life.hu