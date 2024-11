Pikáns mellékes: az OnlyFansen tűnt fel Kőgazdag Aurél szexi masszőre

Tovább robog a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsora, ahol többek között Kőgazdag Aurél kalandjait követhetik nyomon a rajongók. A tehetős fiatal az egyik részben éppen egy fárasztó ibizai bulizásból érkezett haza, ezért az egyik barátja, Bence gondolta, kedvességből küld neki egy csinos masszőrt. Bár korábban Kőgazdag Szandi mozgatta meg a fantáziáját, de most úgy érzhette biztos kezekben volt.

Kőgazdag Aurél odáig volt a csinos szőke masszőrért (Fotó: TV2)

„Én ismerem már a Bencét egy 15 éve masszívan ismerem, de így kibújt a szög a zsákból az kemény” – reagált a meglepetés masszőrre, aki egy fehér, sokat sejtető ruhában volt. Bár feltehetően Aurél nagyon szerette volna ha kicsit "tovább eszkalálódik" a helyzet Izabellával, de Aurél takarítónőjének betoppanása miatt csak egy kellemes masszázs emléke maradt meg.

Kiderült, hogy OnlyFans-oldala is van Kőgazdag Aurél masszőrének

Az internet egy nagyon furcsa világnak számít, gyakorlatilag minden megtalálható rajta és mindenre is emlékszik. Ez történhetett a csinos 49 éves, dús keblű masszőrhölggyel, Izabellával is. Bár valóban foglalkozik masszírozással, de egy kósza kommentből kiderült az is, hogy modellként is gyakran vállal fotózásokat. De nem biztos, hogy divatlapok oldalin szembe találnánk magunkat a sokak számára dekoratív teremtéssel. Viszont sokkal kevesebb ruhában, pikáns tartalmakat megosztva az OnlyFans oldalon megtalálható. Ahol szép számmal látni olyan fotókat és videókat, amiken szemügyre lehet vételezni a szőke masszőrnő egyéb rejtett képességeit.