Őrület! A Kőgazdag Fiatalok sztárjainak fogalmuk sincs, mit esznek az állatok

Azt ugyan tudjuk, hogy a Kőgazdag Fiatalok Auréljának nem sikerült az érettségi, így most esti tagozaton tanul, de lehet nem ártana az általános iskolából is megismételnie néhány osztályt. A mai adásban fény derült rá, hogy Aurél szerint mit esznek a madarak. Ez még PSG Oglit is ledöbbentette, pedig ő maga sem a biológia tudásáról híres. Szerencsére az érettségin nem kötelező tantárgy a biológia így még talán van esélye.

A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában kiderült, hogy sem Aurélnak sem pedig PSG Oglinak nem erőssége a biológia (Fotó: TV2)

Kőgazdag Aurél és PSG Ogli úgy döntöttek, hogy egy menhelyre mennek jótékonykodni és élelmet visznek a mentett állatoknak. Ennek kapcsán került szóba, hogy talán némi madáreleségre is szükség lenne a tél közeledtével, amivel az ifjú szereplő nem értett egyet.

A madarak kimennek az erdőbe és esznek a földről gilisztákat meg ilyeneket

– közölte, amivel annyira még nem is lőtt mellé, ezért először Olivér is azt hitte csak viccel.

„A madarak akkor főznek maguknak szerinted, ugye?” - kérdezett vissza, amire barátja csak helyeselni tudott. Ez azért már nála is kiverte a biztosítékot, annak ellenére, hogy ő maga sem valami nagy szakértő a témában.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja hússal etetné a lovakat

Igaz, Aurél nagy bakot lőtt a madárkérdésben, de azért azt se felejtsük el, hogy PSG Ogli Szandival azon vitatkozott néhány résszel korábban, hogy a lovak mit esznek. Olivér ugyanis teljesen elképzelhetetlennek tartotta, hogy ezek a hatalmas négylábúak mindössze zöldségeken éljenek és szentül meg volt róla győződve, hogy húst is esznek. Szandi teljesen kiakadt, legjobb barátja mégsem hitt neki.

Eleve egy ló 1-2-3 tonna. Akkor, hogyne enne már húst egy ló. Istenem, hogy lenne már vegetáriánus

– érvelt akkor Olivér. Ezek után nagyon úgy néz ki, hogy nem ártana egy közös bioszóra a Kőgazadag Fiataloknak.