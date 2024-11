„Hálát adok a jó Istennek!” Megríkatták Kiszel Tündét

A napokban ünnepelte a születésnapját Kiszel Tünde: talán nehéz elhinni, de a 65-öt töltötte be november 24-én az ország kedvenc naptárdívája, akin egyszerűen nem fog az idő vasfoga. Tünde már jóval a jeles nap előtt megkezdte az ünneplést, egy naptárbemutatóval egybekötött szülinapi partival, nemrég pedig szűk családi körben is felköszöntötték őt.

Nagyon meghatódott Kiszel Tünde / Fotó: mw archív

Csodálatos volt a szülinapom! Hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen jószívű Gyermekem és Testvérem van! Donatella meglepetés vacsorát szervezett nekem! Kaptam gyönyörű, hatalmas virágcsokrot, lufikat, tűzijátékot, tortát…

- számolt be az ünnepség részleteiről Tünde az Instagram-oldalán, mialatt jó pár fotót is megosztott az eseményről. A dívát emellett egy igazán különleges ajándékkal is meglepték.

Az este megkoronázása Erdélyi Tibi érkezése volt, aki egy csodálatos, rólam készített rajzot adott át nekem, amit a két kezével készített! Meghatódtam! Ez a nap örök emlék marad, egy felejthetetlen, csodálatos nap! Hálásan Köszönöm!

- tette hozzá meghatottan Kiszel Tünde.

Gyönyörűek vagytok. Tündike kortalan szépség. Boldog szülinapot!

- köszöntötte fel a dívát a kommentszekcióban az egyik rajongója is.