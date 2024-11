A Dancing with the Stars korábbi sztárja, Metzker Viki bizony nem fél megmutatni a testét rajongóinak. Ezúttal is lenge öltözékben fotózták, a képek pedig felkerültek a sztár közösségi oldalára.

Fotó: Máté Krisztián

Metzker Viki most formás melleit mutatta meg Instagramján: nem vett fel melltartót, így szétnyílt felsője épphogy csak takarta kebleit. A szexi képek természetesen elnyerték rajongói tetszését.

Nagyon Szexi vagy Viki!! Még Női Szemmel nézve is Szépek a Kebleid !!

– írta neki egy kommentelő.

Íme a lapozható fotók: