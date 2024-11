Jákob Zoli elárulta: ilyen nő illene hozzá

Az 56 éves milliárdos üzletember, Jákob Zoltán most nem keresi a szerelmet. Az egykori Nagy Ő, aki eddig háromszor volt házas, most nem akar elköteleződni, egy nőre koncentrálni. Erről Lékai Kiss-Ramónának mesélt TV2 Titkok Ramónával című online podcast adás vendégeként, ahol Rami azt a kérdést is feltette neki: milyen nőt keresne maga mellé, ha párt szeretne magának mégis?

Ilyen nőt keres maga mellé Jákob Zoltán.

A gyönyörű műsorvezetőnő tippje az volt, hogy Jákob Zoli egy harmincas évei elején járó, gyermekes, tanult, okos hölgyre vágyik. Az üzletember azonban közölte vele, teljesen mellé lőtt.

Annyit elárult, érett párt szerente maga mellé, és szerinte egy huszas éveiben járó nő nem az, ahogy egy harmincas sem feltétlenül.

Hozzám korban negyvenes illene

- jegyezte meg, hozzátéve, hogy egy a lényeg: ne legyen valaki kiszámítható, mert azt nem szereti. Azt azonban elismeri, túl válogatós: