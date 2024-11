Erre senki sem számított: meglepetésvendég volt Orbán Viktor Pátyon

Micsoda meglepetés: a Nemzeti Konzultációs országjárás hétfői állomására „ugrott be” a kormányfő. A hétfői pátyi fórumra tényleg meglepetésvendégként érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt kérte, hogy mindenki töltse ki a nemzeti konzultációs ívet.

„Meglepetésvendég voltam” – posztolta a miniszterelnök (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A kormányfő elmondta, hogy a 2026-os választási győzelemhez vezető első lépés a nemzeti konzultáció. Ha veszítünk, mindent veszítünk: „annyi” a családvédelemnek, a migránsok elleni védekezésnek, a gazdasági semlegességnek, a rezsivédelemnek – mondta. Hozzátette, hogy a jobboldali közösségnek rá kell ébrednie arra, hogy az országnak rengeteg veszítenivalója van.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy óriási küzdelmet folytat a magyar kormány annak érdekében, hogy «ne nyomjanak bele bennünket a háborúba», és hogy «megvédjük magunkat a háború gazdasági következményeitől». Rámutatott, hogy csak a béke hozhatja el azt a feltételrendszert, amelyben működhet az a gazdaságpolitika, amelyben a kormány hisz.

Orbán Viktor szólt arról is, most jött el az ideje annak, hogy Magyarország a gazdaságpolitikájában a saját érdekeiből kiindulva gazdasági semlegességi filozófiát vállaljon fel, amelynek a legfontosabb mércéje az, hogy mi is a valódi nemzeti gazdasági érdek.

Magyarországnak másodlagos, hogy egy gazdasági kapcsolat politikai karaktere keleti vagy nyugati, az egyetlen fontos kérdés, hogy hasznos vagy nem hasznos az országnak – mondta a miniszterelnök.

Magyarország nem tekinthet csak az egyik vagy másik irányba, „nekünk a világon mindenkivel kereskednünk kell, együtt kell működnünk, akitől hasznot remélhetünk” – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország meg tudja csinálni címmel a kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis- és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás.

1. Gazdasági semlegesség

Brüsszel kereskedelmi háborút indított a keleti országok, elsősorban Kína és Oroszország ellen. Véleményük szerint minden uniós országnak csatlakoznia kell a meghirdetett szankciós politikához és kereskedelmi büntetőintézkedésekhez, akkor is, ha ez kárt okoz az adott ország gazdaságának.

Ezzel szemben a kormány úgy gondolja, hogy Magyarországnak gazdaságilag semlegesnek kell lennie, és nem szabad csatlakoznia a kereskedelmi háborúhoz, amit Brüsszel meghirdetett. Így lehet az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést elérni a magyar gazdaságban.

Ön mit gondol erről?

Gazdasági semlegességre van szükség. A kereskedelmi háború indokolt, Magyarországnak is csatlakoznia kell ehhez.

2. Új gazdaságpolitika

Brüsszel azt mondja, hogy Magyarországnak az új gazdaságpolitika kialakításakor minden fontos kérdésben követnie kell az Európai Uniót, és csak a nyugati mintákat szabad másolnia a gazdaságban.

Ezzel szemben a kormány álláspontja szerint Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű. El kell utasítani mindent, ami árthat a magyaroknak, akkor is, ha a szövetségeseinktől érkezik.

Ön mit gondol erről?

Magyarországnak a saját útját kell járnia. Minden kérdésben követni kell Brüsszelt, és csak a nyugati mintákat szabad átvenni a gazdaságba.

3. Kis- és közepes vállalkozások támogatása

A multinacionális cégek az egész világon egyre nagyobb extraprofitra akarnak szert tenni, egyre nagyobb szeletét akarják uralni a gazdaságnak, kiszorítva a helyi vállalkozásokat.

Ezzel szemben a magyar kormány szerint a hazai kis- és középvállalkozásokat új eszközökkel kell támogatni. Tőkejuttatásra van szükség, minden kis- és középvállalkozás számára elérhető módon.

Ön mit gondol erről?

Szükség van tőkejuttatásra a magyar kis- és középvállalkozások számára. Nincs szükség tőkejuttatásra, a vállalkozásoknak elegendő hitel áll rendelkezésükre.

4. Multicégek rendszabályozása

Brüsszel ellenzi, hogy a magyar kormány fellép az árakat egyoldalúan emelő, a gazdasági erejükkel visszaélő kereskedőkkel, multinacionális cégekkel szemben.

Ezzel szemben a kormány álláspontja szerint Magyarországnak joga van megvédeni saját állampolgárait az erejükkel visszaélő multikkal szemben.

Ön mit gondol erről?

Szükség van az erejükkel visszaélő multinacionális cégek megbüntetésére. Magyarországnak el kell fogadnia a brüsszeli szabályokat, és nem léphet fel saját eszközökkel a multinacionális cégekkel szemben.

5. Béremelési program

Vannak, akik úgy gondolják, nincs szükség új megállapodásra a béremelési programról, a vállalatoknak saját maguknak kell dönteniük a bérekről.

Ezzel szemben a kormány szerint új megállapodást kell kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Így előre kiszámítható módon kell elérni a négyszázezer forintos minimálbért és az egymillió forintos átlagbért.

Ön mit gondol erről?

Szükség van új megállapodáson alapuló béremelési programra. Nincs szükség új megállapodásra, a vállalatoknak saját maguknak kell dönteniük a bérekről.

6. Munkáshitel fiataloknak

Vannak, akik azt gondolják, hogy nincs szükség újabb hitelprogramra a fiatalok számára, a diákhitel elegendő.

A kormány álláspontja szerint a diákhitelhez hasonlóan a munkát vállaló fiataloknak is nulla kamatozású hitelt kell adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését.

Ön mit gondol erről?

Szükség van a fiataloknak szóló munkáshitelre. A diákhitel elegendő.

7. Lakhatás támogatása

Vannak, akik szerint a dolgozók lakhatásának támogatása a cégek saját érdeke, így a kormánynak ebbe nem kell beavatkoznia.

Ezzel szemben a kormány úgy gondolja, hogy adókedvezményt kell biztosítani a cégek számára, ha az alkalmazottaik lakbéréhez hozzájárulnak. Azt is lehetővé kell tenni, hogy a Szép-kártya is felhasználható legyen lakásfelújításra.

Ön mit gondol erről?

A kormány adókedvezménnyel támogassa, hogy a cégek hozzájárulhassanak az alkalmazottaik lakbéréhez. A Szép-kártya legyen felhasználható lakásfelújításra. A kormány ne nyújtson a cégeknek adókedvezményt a dolgozók lakhatásának támogatására.

8. Fiatalok lakhatásának támogatása

Vannak, akik szerint a csok plusz programon túl nincs szükség újabb, a fiatalok lakhatását segítő intézkedésekre.

A kormány ezzel szemben úgy gondolja, hogy támogatni kell új kollégiumok építését, és az első lakást vásárló fiatalok számára kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitelt kell biztosítani.

Ön mit gondol erről?

Szükség van új kollégiumok építésére és a fiatalok számára kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitelre. A csok plusz elegendő támogatás.

9. Tizenharmadik havi nyugdíj

Brüsszel azt követeli a magyar kormánytól, hogy szüntesse meg a tizenharmadik havi nyugdíjat.

A kormány Brüsszel követelését elutasítja. A kormány szerint a következő években állandósítani kell a tizenharmadik havi nyugdíjat.

Ön mit gondol erről?

Szükség van a tizenharmadik havi nyugdíj állandósítására. Nincs szükség a tizenharmadik havi nyugdíjra.

10. Családi adókedvezmény

Európa súlyos népesedési válságban van. Brüsszel az európai családok támogatása helyett továbbra is a migrációban látja a megoldást.

A magyar kormány ezzel szemben a magyar családok támogatását tartja a legfontosabbnak.

Ezért álláspontja szerint a gyermeket nevelő családok támogatását az új gazdaságpolitika mellett is folytatni és növelni kell. Szükség van a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázására.

Ön mit gondol erről?

Szükség van a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázására. Inkább a migrációt kellene támogatni.

11. A migrációs büntetés elutasítása

Az Európai Bíróság döntése szerint Magyarországnak azért kell napi egymillió euró büntetést fizetnie, mert nem nyitja meg a határait a bevándorlók előtt.

A kormány ezzel szemben úgy gondolja: hazánk megbüntetése helyett Brüsszelnek el kellene fogadnia, hogy Magyarország ne vegyen részt a központi migrációs politikában, azaz a bevándorlók kötelező befogadásában és elosztásában.

Ön mit gondol erről?