Megható: Bíró Ica elhunyt édesanyjára emlékezik

Bíró Ica karrierje viszont stabilizálódni látszik, nemrég egy nívós európai fesztiválon adtak nagy sikerű koncertet. Biztosan vezetik az elvesztett szerettei az egykori fitneszmodellt.

Bíró Ica tudja, hogy szerettei fentről segítik (Fotó: Markovics Gábor)

Bíró Ica tudja, édesanyja nem akarná, hogy szenvedjen

Pár héttel ezelőtt Ica szeretett édesanyja a túlvilágra távozott.

Édesanyám sajnos elhunyt, pár hete. Azóta kicsit lepadlóztam, nem igazán vagyok jó passzban. Rettenetesen hiányzik, nagyon-nagyon szerettem. Napi többszöri kapcsolatot ápoltunk, hétvégente nála ebédeltünk, közösen, illetve minden áldott reggel bevált szokás volt, hogy közösen isszuk meg a napindító kávénkat. Elképesztően hiányzik a életemből az édesanyám. Nem akarok depressziós lenni, tartom magam, hiszen anyu sem akarná, hogy szenvedjek. Arra gondolok, hogy neki mennie kellett apához és a családhoz, és ők onnan fentről segítik az utamat. Nem maradt egyetlen felmenőm sem, mostanra

– kezdte Bíró Ica, majd felmenői gondviselését bizonyítva zenekara sikeréről is beszámolt.

Bíró Ica 67 évesen is feltüzeli a közönséget (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Imádták őket a fesztiválozók

A 67 éves Ica kora mit sem számít, amikor a színpadon áll. Legutóbb Németországban ragadta magával a fesztiválozókat.

„Elképesztően nagy sikerünk volt a Keep it True tradicionális heavy metal fesztiválon, mi voltunk az egyik legkedveltebb banda, imádott minket a közönség. Még Japánba is kaptunk egy meghívást, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. December 21-én viszont itt, Budapesten adunk koncertet” – tette hozzá a Metal Lady.