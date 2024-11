A Házasság első látásra új szereplője bevallotta: így vélekedik a megcsalásról

Már bemutattuk a Házasság első látásra szereplőit, akik két hét múlva izgalmas kalandba vágnak bele, hiszen egy idegennel kötik majd össze az életüket, akit a szakértő pszichológusok választottak ki számukra. A lelkes férjjelöltek egyike Széplaki Zoltán, aki most a Tények Plusznak mesélt kicsit magáról, és az őszinteségével sokakat meglepett.

A Házasság első látásra Zolija őszintén vallott a megcsalásról és az apaságról (Fotó: TV2)

Mint ahogy a többi szingli, aki a kísérletben vesz részt, Zoltán is azzal a reménnyel vág bele a műsorba, hogy megtalálja azt a nőt, akit neki szánt az élet. Addig azonban még sok minden vár rá, hiszen az esküvő után fogja csak megismerni párját és megtudni, hogy valóban ő-e az igazi. Most elárulta, milyen gondolatokkal vág neki ennek az útnak.

36 éves vagyok és nekem komolyabb kapcsolataim voltak mindig. Soha nem csaltam meg egyetlen barátnőmet sem, bár nem a párom miatt vagy a kapcsolatunk miatt, hanem mindig a saját lelki békém miatt. Az én lelkem így nyugodt, nem akarom azt a bűntudatot érezni, amit ilyenkor egy ember tud érezni. És örülök is, hogy ilyen vagyok

– vallotta be nyíltan.

„Amikor nem volt párom, akkor nyilván azért életem az életemet, de kapcsolatban mindig hűséges voltam” – tette még hozzá.

Ezt biztosan leendő felesége is örömmel hallja majd, ahogy azt is, hogy Zoli mennyire komolyan gondolja a műsort:

Azt várom a kísérlettől, amit eddig nem sikerült önerőből, hogy most megtalálom életem párját.

A Házasság első látásra Zoltánja igazi főnyeremény

A jóképű férfi nem csak hűséges típus, de felelősségteljes apuka is. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy kislánya édesanyja volt az egyetlen, aki miatt korábban házasságra adta volna a fejét. Most viszont valami megváltozott benne.

Egyszer már közel jártam hozzá, hogy megházasodjak, abból a kapcsolatból született is egy gyönyörű gyermekem, de végül nem került sor az esküvőre. Eddig nem is tartottam ezt fontosnak, de most már igen. Ez nagyon sokat változott bennem, úgy érzem, hogy az nyomatékot ad egy kapcsolatnak

– árulta el.