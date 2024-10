Villant a cici, áttetsző ruhában hódít Hunyadi Donatella

A hétfő esti Inspiráló Nők gálán számtalan celeb tette tiszteletét. A hatodik alkalommal megrendezett díjátadón ezúttal is a nők példamutató tevékenységeit ismerték el. A részvevők közt jelen volt Lékai-Kiss Ramóna, Sáfrány Emese és Kiszel Tünde is, utóbbi a lányával érkezett. Hunyadi Donatella dögös megjelenésével el is lopta a showt!

Donatella most is ragyogott! (Fotó: Szabolcs László)

Donatella egy lenge, alul átlátszó ruhában érkezett az eseményre, amelyben egyszerre volt dögös és elegáns. Követői nem győzik dicsérni bomba alakját!

Álomszép istennő

- jegyezte meg egy kommentelő a dívás felvételek láttán.