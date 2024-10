Sokkoló fotó! Így néz ki a TV2 sztárja súlyos balesete után

Mint ahogy arról a Metropol beszámolt, egy emberként kaptak a szívükhöz az Exatlon Bajnokának rajongói, amikor szeptember végén kiderült, hogy a hazai BMX freestyle egyik legnagyobb alakját mentő vitte kórházba, intenzív osztályon ápolják, miután súlyos balesetet szenvedett. A TV2 sztárja, Kempf Zozó hetekig egy svájci kórházban feküdt, de most új fotóval és üzenettel jelentkezett Instagram-oldalán.

Sokkolóan mutat balesete után a TV2 sztárja (Fotó: Instagram)

A TV2 sztárjára hosszú felépülés vár

A népszerű sportoló a svájci EUC Freestyle Európa-bajnokságon sérült meg, egy balszerencsés esés következtében több helyen eltört az arccsontja. A TV2 sztárját stabil állapotban vitték kórházba, de egy darabig még intenzív osztályon kezelték. Kempf Zozó állapotát mutatja az is, hogy bár influenszerként mindig napi szinten jelentkezett Insta-posztokkal, a baleset után sokáig eltűnt a közösségi médiából. Az első üzenetében aztán kitért arra is az exatlonista, hogy hosszú lesz a gyógyulás felé vezető út. Egy arccsont műtéten már túl van, de állítása szerint erősebben fog majd visszatérni. Szerencsére pozitív visszajelzéseket kap az orvosaitól. Most pedig boldogan, de sokkoló fotóval jelentkezett, hogy végre elhagyhatta a svájci kórházat, s bár még nem a családi birtokon gyógyulhat tovább, de már itthon van.

Videót akartam kirakni, de nem tudtam rávenni magam.... mesélek majd. Köszi mindenki, már Magyarországon, igaz még nem otthon, de igyekszem a legtöbbet kihozni, hogy 100%-os legyek. A kép hazafele transferen készült.

- üzente Kempf Zozo a követőinek.