Sylvester Stallone 78 évesen őrületes táncra perdült, vírusként terjed az erről készült videó

A Rocky- és Rambo-széria legendás sztárja, Sylvester Stallone Magyarországon is sokak kedvence, hiszen mondhatni vele nőttünk fel, ő az egyik utolsó élő hollywoodi akcióhős, aki még a '70-es, '80-as években vált igazi ikonná – ráadásul most relevánsabb, mint valaha, hiszen elképesztően sikeres a sorozata, a Tulsa királya, illetve egy reality műsort is forgat a családjával.

Sylvester Stallone / Fotó: NBC / Getty Images

Sylvester Stallone már 78 éves és még mindig kirobbanó formában van. A minap feltöltött a közösségi oldalára egy új videót, amivel szépen bizonyítja is ezt, ugyanis olyasmit csinál a felvételen, amivel rendesen meglepte a rajongóit: Sly fiatalosan táncra perdült, ráadásul döbbenetesen jó mozdulatokat mutatott be.

Lecsaptak rám, miközben ruhapróbán voltam egy készülő projekt miatt - amúgy remek a dal!

– írta a videóhoz Sylvester Stallone.

Ezek után egészen könnyen elképzelhető, hogy a korosodó színész szerepelhetne egy táncos filmben is, bár neki valószínűleg mindig a keményvágású karakterek fognak jobban állni, hiszen már nagyon rutinosan hozza őket.

Itt lehet megtekinteni Sylvester Stallone táncos videóját, ami szinte vírusként terjed a neten: