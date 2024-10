Vége a titkolózásnak: házasságáról vallott a népszerű színész

Az utóbbi időben több sztárpár házassága is zátonyra futott. Elég, ha csak Jennifer Lopezre és Ben Affleckre gondolunk. De már nincs együtt a Dancing with the Stars párja, valamint Michael Madsen és DeAnna.

Oliver Hudson és testvére, Kate Hudson Fotó: Getty Images / hot magazin

Ám sokan példát vehetnének Oliver Hudsonról, aki már 18 éve él házasságban feleségével, szeptember 27-én pedig a Goldie Hawn Alapítvány rendezvényén elárulta hosszú szerelmük titkát.

Soha nem akarsz túl sokáig távol lenni a másiktól, de ha ebben a szakmában dolgozol, akkor időnként kénytelen vagy

— mondta a vörös szőnyegen Goldie Hawn fia, hozzátéve: „Amikor csak tudok, igyekszem hazajönni”.

„De ettől eltekintve, azt hiszem, ez inkább az individuációról szól. Szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy társfüggővé váljunk, és amikor te rosszul érzed magad, én is rosszul érzem magam. Egy egység vagyunk; igen, azok vagyunk, de egyének is vagyunk. Ha golfozni vagy horgászni akarok, hadd csináljam. Ha a lányaiddal akarsz lenni, vagy azt akarsz csinálni, amihez épp kedved van, megteheted. Szerintem ez a legfontosabb dolog” — tette hozzá a háromgyermekes apa.

Erinn Bartlett és Oliver a kétezres évek elején találkoztak először a színész képzésen, ahol egy osztályba jártak. Bár eleinte csak barátok voltak, amikor egy feladatra összepárosították őket, egymásba szerettek, és Oliver 2004-ben megkérte Erinn kezét. A pár egy meghitt mexikói ceremónia keretében kötötte össze az életét, amelyen részt vett a húga, Kate Hudson és akkori férje, Chris Robinson is.

Ha csak egy pillér van, az meginog és valószínűleg össze fog dőlni. Ha kettő van, ott nagyobb a stabilitás

— mondta Oliver a hosszú házasság titkáról, akit a Life.hu idézett.