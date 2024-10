Nem csak posztolt: ezt tette Mága Zoltán Sallai Nóráért

Van, amikor kincset érnek a szavak, máskor elengedhetetlenül fontosak hozzá a tettek is. Mága Zoltán hegedűművész friss, fotókkal megtámogatott Facebook-bejegyzése tökéletes példa erre.

Sallai Nóra színésznő súlyos balesetet szenvedett (Fotó: Hot archív)

„Egy véradással is életet menthetünk! Ma én is vért adtam, hogy ezzel is segítsem a súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra színésznő életmentését. Az irányított véradással elsősorban az édesanyának szerettem volna segíteni, aki ötéves fiával együtt szenvedett balesetet egy héttel ezelőtt és állapota még ma is válságos. Most az ima mellett konkrét cselekedetre van szükség, ezért arra biztatom minden ismerősömet, hogyha tehetik, segítsék Nóra gyógyulását! Természetesen a véradás máskor is fontos, hiszen a bajba került embertársainkat, ezáltal a legdrágább érték, az élet megmentését is segítjük!”

– írta Facebook-oldalán Mága Zoltán, aki szó szerint vérét adta a súlyos balesetet szenvedett Sallai Nóra színésznő gyógyulásáért.