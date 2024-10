Megdöbbentő dolog történt Horváth Évával és családjával

Már sokadik éve tölti a téli hónapokat Horváth Éva Balin a családjával. Szeptember végén arról mesélt, hogy a medencéjüknél megsérült a bokája, és nem is tudott lábra állni. Szerencsére mára elhagyhatta a mankót is, ugyanis a napokban Japánba utaztak. Következő napon már bele is vetették magukat a távol-keleti ország forgatagába és a Universal Studios oszakai létesítményét járták be.

Horváth Éva férje és gyerekei társaságában 20 óra alatt érkezett meg Baliról Japánba (Fotó: Szabolcs László)

Azonban sajnos nem sikerült minden a tervek szerint, mert a Halloween miatt rengetegen voltak a stúdió parkjában, amiről egy rövid élmény beszámolót is írt az egykori szépségkirálynő.

Itt este kilenc óra van és azért mosolygok, mert sikerült elhagyni az Universal Studiot. A várakozási idő a játékoknál másfél-két óra volt. Így szegény Kristóf három , jól olvassátok, három játékra tudott felülni. Egy vízért fél órát kellett sorban állni… Én nem tudom, hogy ez máskor is ilyen itt Japánban, vagy csak a Halloween miatt volt ez a tömeg…

– írta Horváth Éva Instagram-bejegyzésében.

Eldobhatta a mankót Horváth Éva

A sztáranyuka egy Instagram-történetben mutatta meg, hogy egyre jobban van a sérülése után.

Kis helyzetjelentés a lábamról! Mint látjátok, már tudom mozgatni, igazából már a kékség is elmúlt. Most már csak az égési sérülés maradt, és hát ennek a víz egyáltalán nem tesz jót.

„Ezért próbálom a zuhanyrózsa alól is eltartani, de csak oda csöppen. Nem baj, most lesz egy szép tetoválásom, majd oda fogok tetováltatni valamit, hogy ne legyen olyan feltűnő” – mesélte a videóban Éva.