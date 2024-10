Tetováltatni készül Horváth Éva, erre a testrészére kerülhet a tetkó

Rosszul ugrott a medencébe Horváth Éva, aki Balin szenvedett balesetet. A szerencsétlen mozdulatnak pedig kórház és mankó lett a vége szeptember végén. Az 1998-as Miss World Hungary szépségkirálynője az utóbbi időben kétlaki életet él, hol Magyarországon, hol az indonéz szigeten él a férjével, és két gyermekükkel, Kristóffal, illetve Alexszel. Éváért a sérülése kapcsán sok követője aggódik, így időről időre helyzetjelentést tesz az állapotáról a közösségi oldalán. Így történt ez most hétvégén is, amikor a szexi anyuka meglepő kijelentést tett.

Horváth Éva tetoválással akarja elfedni a jobb vádliját csúfító sérülés nyomát Fotó: Ripost

„Egy kis helyzetjelentés a lábamról. Figyeljetek, már tudom mozgatni, és igazából a kékség is elmúlt. Most már csak ez az égési sérülés maradt, és ennek a víz egyáltalán nem tesz jót. Próbálom a zuhanyrózsa alól is eltartani, de hát azért csak odacsöppen. Nem baj, lesz most egy ilyen szép tetoválásom... Majd oda fogok tetováltatni valamit, hogy ne legyen olyan feltűnő”

– árulta el korlátozott ideig elérhető Insta-sztoriban a kétgyermekes modell, miközben megmutatta a jobb vádliján éktelenkedő sérülésnyomot.