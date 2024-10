Leslie Mandoki édesapja géppisztollyal harcolt 56-ban - Videó

Leslie Mandoki számára különleges az 1956-os év és a forradalom, hiszen édesapja által személyes kötődése van a nemzeti ünnepünkhöz. A Kossuth-díjas producer és előadóművész a Mokka műsorában mesélte el, hogy apukája bizony harcolt az oroszok ellen: géppisztolyt fogott, Molotov-koktélokat szórt az ellenségre, és a budapestiekkel közösen kitalálták, hogyan csalják csapdába őket. Nem csoda hát, hogy Mandoki igazi hősként tekintett az édesapjára, főleg azok után, mikor megkérdezte tőle: hogyan tudta feldolgozni az 56-os történéseket...

Leslie Mandoki édesapja igazi hős volt (Fotó: Markovics Gábor)

Leslie Mandoki: Édesapám igazi pesti srác volt

A legendás zenész úgy érzi, édesapja számára szörnyű lehetett a forradalom, hiszen pacifista emberként elutasított mindenféle háborút, azonban 56-ban volt valami, amiért megérte számára fegyvert fogni...

„Édesapám igazi pesti srác volt, az utcán harcolt géppisztollyal, amit a konyhánkban meghalt diáktól vett el. Aztán Molotov-koktéllal szórták az orosz tankokat a negyedik emeletről. Akkor a belvárosban laktunk, az Ötvös utcában. Az volt a metodikájuk, hogy tejesüvegeket állítottak fel az utcán, azt nem ismerték az oroszok, megállt a tankjuk, kinyitották a fedelét, és akkor megsorozták őket. Ez egy szörnyű helyzet lehetett egy pacifista ember számára, mint édesapám... A halálos ágyán meg is kérdeztem, hogyan tudta ezt feldolgozni, és azt mondta: »Fiam, ez a magyar szabadságért volt, a te és az öcséd jövőéjért«" - mesélte a Mokkában Mandoki, aki a legújabb albumáról is szót ejtett, ami hatalmas sikernek örvend. Mint mondja, kicsit meg is lepődött, hiszen komoly témát boncolgat...

Arról beszél, hogy majd az unokáink hogy fognak visszanézni ránk, mint ahogy mi nézünk most az édesapáinkra, nagyapáinkra 56-tal kapcsolatosan. Megtesszük-e azt, mint amit 56-ban megtettek édesapáink a szabadságért? (...) Most, amikor vészterhes időket élünk és háború van a szomszédunkban, mutatnunk kell az utat a béke, az összetartás és a szabadság felé, és próbáljuk a viszályokat áthidalni

- fogalmazott, akinek dokumentumfilmje is megtekinthető az 56-os hősökről. Szabadságvágy címmel találod!