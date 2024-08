„Budapest a szülővárosom” – az év koncertjére készül Mándoki László

Mandoki Soulmates Budapesten – az év egyik legkülönlegesebb zenei eseménye augusztus 18-án, 19:00 órakor a Szent István-bazilika előtti téren kerül megrendezésre, mely lenyűgöző zenei élményeket ígér Budapest szívében.

Az est folyamán a közönség nemcsak a már megszokott varázslatos klasszikusokra számíthat, hanem az analóg technikával készült új album, „A Memory Of Our Future” bemutatójára is. Az album fülbemászó, fajsúlyos dallamai és világszínvonalú hangszerelése megjelenése óta hetekre lefoglalta a slágerlisták első helyét itthon és nemzetközileg egyaránt.A zenekritikusok világszerte csak szuperlatívuszokban méltatták a korongot. Az album üzenete az európai egység, béke és szabadság fontosságát hangsúlyozza, amely széles körben rezonál a hallgatósággal. Leslie Mandoki számára a zene mindig is a szabadság iránti vágy kifejeződése volt, különös hangsúlyt fektetve a békére. Az együttes korábbi albumaihoz hasonlóan most is a társadalmi tudatosságot helyezik előtérbe, a zene pedig a kortárs világválságokat tárgyalja.

„Budapest a szülővárosom, és mindig is az életem meghatározó része volt és marad. Itthon, a magyar közönség előtt játszani mindig különleges élmény számomra, hiszen itt kezdődött minden. Óriási megtiszteltetés és egyben felelősség is számomra, hogy augusztus 18-án egy igazán különleges este legyen a bazilika előtti téren, és közösen ünnepeljük a zenei kultúrát, együttes erővel álljunk ki a szabadság, a béke, a törődő odafigyelés, a józan ész és az emberségesség mellett. A Mandoki Soulmates formáció tagjaival hosszú évtizedek óta szoros és gyümölcsöző kapcsolatunk van, számos emlékezetes koncertet adtunk világszerte. Nemcsak zenésztársaim, hanem régi barátaim is, mindig örömmel tölt el, amikor újra együtt zenélhetünk. Hiszem, hogy a zene az egyik legerősebb eszköz, amely képes összekötni minket, és emlékeztetni arra, hogy mi mindenért érdemes küzdeni. Hadd szóljon tehát a zene mindannyiunkért, az emberségért, hogy ez az este is különleges és felejthetetlen legyen!” – mondta Leslie, vagyis ahogy ő szereti mondani, Mándoki Laci – A PESTI SRÁC.

A koncerten a részvétel ingyenes.