Nagy újságot jelentett be Krausz Gábor, ezt Ördög Nóra sem hagyhatta szó nélkül

A napokban véget ért az Ázsia Expressz, melynek győztes párosa Béres Anett és Sáfrány Emese lett. A Dancing with the Starsban tavaly győzedelmeskedni tudó Krausz Gábor-Mikes Anna kettősnek ezúttal a második hellyel kellett beérnie, ám a sztárséf ezután sem tűnik majd el a tévé képernyőjéről. Mint ahogy azt már mi is megírtuk, október 14-én indul a Séfek Séfe legújabb évada, ezzel kapcsolatban pedig nemrég a közösségi oldalán posztolt Krausz Gábor.

Krausz Gábor / Fotó: TV2

Itt a 6. Évad. Ma este 19:55-kor elindulunk Andrissal, Fricivel és a rózsaszín párduccal. Nézzétek, izgalmas lesz

- jelentette be az Instagram-oldalán Krausz Gábor, mialatt egy Ördög Nórával, Wolf Andrással és Vomberg Frigyessel közös képet is megosztott, amin az egyébként gyönyörű műsorvezetőnő talán nem fest a legelőnyösebben. A kommentszekcióban megjelent Ördög Nóra is, aki a véleményét csupán néhány sírva nevetős szmájlival fejezte ki.

Kerestem, vajon reagáltál-e már erre az előnyös fotóra...

- írta válaszul Nóri kommentjére az egyik felhasználó.

A kommentszekcióban egyébként számtalan izgatott hozzászólás érkezett: a jelek szerint a rajongók már tűkön ülve várják, hogy kezdetét vegye a kedvenc műsoruk.