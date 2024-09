Repesnek az örömtől a rajongók, nagy bejelentést tettek Krausz Gáborék

A verseny utolsó megmérettetésén, a döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak. A versenyzők 3 fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, séfjeik pedig ekkor már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakjai döntenek, olyan szakemberek, akiknek a véleménye irányadó a minőségi vendéglátásban. Az este végén pedig kiderül, hogy ki lesz a Séfek Séfe, ki nyeri meg a tízmillió forintot és a szakmai továbbképzést Franciaország egyik legnívósabb séfiskolájában.

Vendégkóstolók is ellátogatnak újra a stúdióba, mint például: a Next Top Model Hungary versenyzői, focisták és a Spíler TV sport szakértői, rockabillysek, tengerészek, szerelmes sztárpárok, de jönnek a Kincsvadászok licitálói és szakértői közül is.