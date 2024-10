Götz Anna máig gyászolja a volt férjét

Götz Anna: Tamás mellett voltam közben, és amiben tudtam, segítettem, támogattam. Nem sejtettem, hogy milyen sokat fog jelenteni az, amit közben láttam. Sokszor érzem, hogy ez tulajdonképpen egy lehetetlen küldetés: korábban a járvány miatt, aztán a kiköltözés, az épület felújítása, az anyagi nehézségek okán. De Tamás álmát, a Vidám Színpadot szeretettel, erővel meg kell tartanom, folytatnom, és – ahogy ő tervezte – idővel át kell adni a fiataloknak. Tamás személyisége pótolhatatlan. De ennek a színháznak több mint hetvenéves múltja van: a hajdani kabarék világa, aztán a Bodrogi-korszak, majd a Tamás által alapított magánszínház. Az újraindított Vidám Színpadon is sikeres darabjaink vannak: az Ölelj át, a Ments meg, szerelem, meg a többi – mindegyikre nagyon büszke vagyok.

Götz Anna és Kálid Artúr a Vidám Színpadon (Fotó: archív / Hot! magazin)

Hot!: A gyerekeid mit örököltek a színpad iránti elkötelezettségből?

Götz Anna:

A lányom olyan, mint én. Frusztrálja, hogy színész szülők gyereke. Önerőből szeretne boldogulni a pályán. Marosvásárhelyen végzi a színművészetit. A fiam a Corvinusra járt, közgazdász, pénzügyi szakember. Még a nagymama tanította zongorázni, áttért a gitárra; zenekara van, stúdióznak, dalokat ír.

Az egyéves kislányuknak, Jankának én vagyok az éneklő nagymamája. A Wekerletelepre költöztek, ahol gyerekként cseperedtek. A család többi tagja itt él körülöttem. A szüleim abban a házban, ahol felnőttünk az öcsémmel, Göncz Árpádék is ott laktak. Tamás halála után én is itt lakom egy társasházban. Nekem ez a környék a fiatalságom: az Árpád Gimnáziumba jártam, az amfiteátrumban voltak az iskolai ünnepségek, fellépések, bandázások, itt estek meg az első szerelmek. És most már Óbudához köt a színház is.