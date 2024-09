5 retró sikerfilm, amit a fiatalok is imádnak majd

Vannak olyan filmes alkotások, amik örök érvényűek, fontos tanításokkal rendelkeznek, és képesek ugyanolyan élményt adni az 50-60-as években volt fiataloknak, mint azoknak, akik a századforduló környékén vagy utána születtek. Íme a Fanny magazin Top 5-ös összeállítása!

Fotó: Pexels/Jakub Zerdzicki – Képünk illusztráció

Egy tiltott szerelem története

Az 1961-es West Side Story egy amerikai zenés alkotás, ami két new york-i utcai banda harcát mutatja be, miközben a rivális csapatokból Maria (Natalie Wood) és Tony (Richard Beymer) egymásba szeret, mélyítve az egyébként is fennálló ellentéteket. A tragédiába torkolló sztori sokak szerint egy modern kori Rómeó és Júlia-történet, ami minden korosztálynak sokat taníthat a rasszizmusról, a bevándorlók helyzetéről és a társadalmi feszültségekről, miközben látványos táncjelenetekkel és emlékezetes dalokkal szórakoztat.

Elképesztő mestermű, melyben a zene, a koreográfia és filmes megoldások tökéletes összhangot alkotnak (Fotó: Mirisch-7 Arts/PROFIMEDIA)

A háború árnyékában

A legendás romantikus dráma, a Casablanca 1942-ben került a nagyérdemű elé, ám kora ellenére ma is kedvelt alkotás, főleg, hogy mondanivalója a szerelemről, önfeláldozásról és veszteségről generációkon át ível. Rick (Humphrey Bogart), a bártulajdonos feketén juttatja vízumhoz a nácik elől Amerikába menekülőket. Amikor egy napon régi szerelme, Ilsa (Ingrid Bergman) tér be egy másik férfi oldalán, minden megváltozik. Az érzelmek újra fellángolnak, és minden megkérdőjeleződik: segítsen a férjnek és szerelmének a megszökésben?

Ma már szállóige a film klasszikus mondata: Ez egy gyönyörű barátság kezdete... (Fotó: Profimedia)

Szabadság és románc

Örök klasszikus az 1953-ban megjelent Római vakáció, Audrey Hepburnnel és Gregory Peckkel a főszerepben, ami nemcsak romantikus, de nevettető perceket is ígér. Anna hercegnő hivatalos európai körutazása során kiborul a kötelező programoktól, orvosa nyugtatót ad be neki. Ám a fiatal nő a pihenés helyett az olasz főváros utcáira vágyik, ahol bódultan botlik bele Joe-ba, az amerikai újságíróba. A következő napot együtt töltik, és nem mindennapi kalandokban találják magukat. A film a felszín alatt a szabadság megélése, a kötelesség és az önfeláldozás témáit járja körbe.

Róma, az örök város, a Római vakáció az örök romantikusok egyik nagy kedvence, melyen tényleg nem fog az idő (Fotó: Profimedia)

Klasszikus komédia

1959 óta élvezheti a közönség a Van, aki forrón szereti című vígjátékot, amit a mai napig a műfaj klasszikusai között tartanak számon. Nem hiába: a humoros jelenetek mellett a férfi-női szerepek, a barátság és az identitás kérdései is előtérbe kerülnek. A két zenész, Joe (Tony Curtis) és Jerry (Jack Lemmon) egy gyilkosság szemtanúja, a páros a maffia elől egyenesen egy női zenekarba menekül, ahol a két férfi nőnek adja ki magát. Arra azonban nem számítanak, hogy mindkettejük szívét halálosan megdobogtatja majd Sugar (Marilyn Monroe), a formáció énekesnője.