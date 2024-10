Óriási örömhírt jelentett be Gönczi Gábor, özönlenek a gratulációk

A napokban mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gábor és felesége, Ildikó kapcsolata!

Gönczi Gábor 10 évvel ezelőtt ismerte meg a feleségét – Fotó: TV2

A Tények híradósa immár tízéves évfordulóját ünnepelte választottjával, aki az elmúlt egy évtizedben két gyermekkel is megajándékozta őt. Gönczi nem tagadja, az élete 180 fokos fordulatot vett, amióta megismerte Ildit, és már az első találkozáskor érezte: kettejük története sorsszerű és elkerülhetetlen.

„Ildi gyakorlatilag berobbant az életembe tíz évvel ezelőtt, én pedig rengeteget változtam, amióta megismertem! Már rögtön az elején tudtuk, hogy egy csoda, ami köztünk van, és azt is, hogy gyorsan szeretnénk szülővé válni. Először Áron érkezett, aki ma már nyolcéves nagyfiú, a kislányunk, Gréti pedig kétéves múlt. Mit ne mondjak, tíz évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy kétszeres apa leszek, ráadásul büszke gazdi, hiszen a kutyánkat, Málnát sem szeretném kihagyni a családtagok felsorolásából”

– nevetett Gábor, aki a karrierjét tekintve is előrébb lépett, hiszen amellett, hogy híradós lett, kinevezték a Tények Plusz című magazinműsor főszerkesztőjének.

„Ildikó gyakorlatilag berobbant az életembe, én pedig egy nyugodt, családcentrikus férfi lettem mellette, aki a szeretteiért bármire képes” – összegezte a dolgokat Gönczi Gábor.

Hamarosan bővül Gönczi Gábor családja?

Gönczi még 2022-ben, a Borsnak adott interjújában említette meg, hogy bár nagyon kereknek érzi az életét, az sem biztos, hogy hamarosan nem bővül újra a családja. Vajon mit szól ehhez Gönczi Gábor felesége?

„Nekünk így kerek az életünk: Áron, Gréti, Ildi, én és Málna, a kiskutyánk. Ha együtt indulunk el a faluban sétálni, az a mi Gönczi-karavánunk. Amikor Áron megszületett, azt az állapotot éreztem teljesnek. Ahogy teltek az évek, egyszer egymásra néztünk Ildivel, jó lenne, ha még többen lennénk, hála a Jóistennek rögtön jött Gréti. Most pedig így érezzük kereknek az életünket. De mivel imádjuk egymást a feleségemmel, azt is el tudom képzelni, hogy két hét múlva ugyanúgy nézünk egymásra, hogy »van még hely az asztalunknál«. Semmi sincs kizárva, de semmit nem is akarunk siettetni. Nem vagyunk öregek, Ildi pláne nem, így elképzelhető a harmadik baba is, hiszen mindketten imádjuk a nagy családot”

– fogalmazott Gönczi a Borsnak 2022 novemberében.