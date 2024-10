Ezzel tölti mindennapjait az 50 éves Erdei Zsolt: „Kevés énidő felett diszponálok ”

Erdei Zsolt az UTE Madárfészek Akadémián hetente nyolc edzést tart, közben pedig Tatabányán is vezetőedzőként irányítja a TSC ökölvívó szakosztályának nagy reménységeit. De vajon ’Madárnak’ van-e elég ideje arra, hogy megpihenjen a saját „fészkében”, és jut-e elég ideje a három, vér szerinti „fiókájára”, vagyis a gyermekeire? A világklasszis öklöző most a Metropolnak árulta el, mihez kezd kevéske szabadidejével.

Erdei Zsoltnak nincs sok szabadideje, de azt hasznosan tölti (Fotó: Szabó Miklós)

Erdei Zsolt kertészkedik, főz és pecázni jár

„Jól látod, valóban kevés énidő felett diszponálok és azt is igyekszem úgy kihasználni, hogy ne csak heverésszek a kertben, vagy a kanapén, mert az nagyon nem én vagyok. Ha jut időm a pihenésre, akkor olyasmikkel foglalatoskodom, ami kikapcsol. Ilyen a főzés és a kertészkedés. Szerencsém van, hogy ez a két dolog szórakoztat, hiszen tulajdonképpen össze is függenek.

A kertben megtermő zöldségeket becipelem a konyhába és összedobok egy jó ebédet, vagy vacsorát a három gyermekemnek

- kezdte Erdei Zsolt, akinek akad egy harmadik hobbija is, aminek legnagyobb bánatára egy ideje már nem tudott hódolni az időhiány miatt.

„Nagyon szeretek horgászni a haverokkal, de az utóbbi időben erre csak ritkán nyílott alkalmam. Pedig fantasztikus az a nyugalom, ami a Duna vízén ringatózó csónakban elárasztja az embert. Helyette viszont annál többet vezetek és egyébként az autómat is nevezhetem a nyugalom szigetének. Vezetés közben majdnem ugyanaz a nyugalom száll meg, mint pecázás közben” – tette hozzá Erdei ’Madár’ Zsolt.

Erdei Zsolt: Nem erőltetek rájuk semmit...

Erdei Zsolt azt is elárulta lapunknak, hogy a gyermekei életének mennyire lett szerves része a sport, amiben ő kétszer is a csúcsra ért.

„Mindhárom gyermekben ott van, vagy volt a potenciál, hogy élsportolók legyenek. A nagyfiam, Viktor dzsúdózott, focizott és kézilabdázott is, de végül egyik sportág sem kerítette hatalmába úgy, ahogy annak idején engem az ökölvívás. A kislányom, Gréta atletizált, most pedig úszni jár, Vilmoska pedig korábban tornászott, most pedig a nővére hatására szintén úszik.”

Hogy a két kisebb végül beleszeret-e egy sportágba annyira, hogy abban ki tudjanak teljesedni, az még a jövő zenéje.

„Minden esetre én nem erőltetek rájuk semmit. Opciókat mutatok nekik és ha valamit megszeretnek, abban támogatom őket”- mondta Erdei Zsolt.