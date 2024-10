Dollármilliós adósság és jelzáloghitelek: komoly bajban van Mariah Carey

A szerelem megbolondítja az embert, szokták mondani. Ez alól pedig nem kivételek a sztárok sem, akikre több millió ember felnéz és habár hihetetlen, ők is tudnak komoly problémákat okozni maguknak párjuk kedvéért. Így van ezzel most az All I Want For Christmas slágergyárosa is, aki dollármilliós adósságba verte magát a szerelemért.

Hatalmas adósságtól és jelzálogtól szenved Fotó: Metropol

Mariah Carey nehéz anyagi helyzetéről egy névtelenségét kérő ismerő beszélt mondván az énekesnő exei rengeteg pénzbe kerültek számára:

Régebben elhalmozta őket új ruhákkal, puccos frizurákkal, mindenféle csillogással, amit csak akartak, plusz magánrepülőkkel, ínyenc ételekkel, ötcsillagos szállodákkal és limuzin szolgáltatással.

Mondhatni tehát, hogy Carey biztosra ment abban, hogy párjai szeretik őt, ezért "megvásárolta kissé a szerelmüket". Persze az is lehet, hogy csak túlzottan nagylelkű volt, mint legutóbbi kapcsolatában, amikor is Bryan Tanakát halmozta el minden földi jóval. Például havonta egy millió dollárt, kb. 362 millió forintot költött csak designer ruhákra, ajándékokra, extravagáns dolgokra.

Ez összeadódott, és nem tudja tovább csinálni. Dollármilliós adósságai vannak

- jelentette ki az informátor hozzátéve, hogy épp ezért az énekenőnek most vissza kel fognia magát pláne, hogy Carey-nek több jelzáloghitele is van. Mariah-nak mindent vissza kell fognia, és újra kell gondolnia a kiadásait. Épp ezért ismerőse szerint a sztár most hiába is szeretne magának új párt, azon gondolkozik, hogy mi éri meg számára jobban: egy anyagilag stabil férfi vagy egy őszinte szerelem.

Az All I Wan For Christmas szerzője egyébként már csak azért is vágyik most egy társ támogatására, mert alig egy hónappal ezelőtt, egy napon, 24 órán belül elvesztette szeretett édesanyját és nővérét is.

Megszakadt a szívem, az elmúlt hétvégén elvesztettem édesanyámat. Sajnos, az események tragikus fordulata miatt a nővérem is életét vesztette ugyanazon a napon. Áldottnak érzem magam, hogy az utolsó hetet anyukámmal tölthettem, mielőtt elhunyt. Nagyra értékelem mindenkinek a szeretetét és támogatását

- idézi Carey szavait a Life.hu