El sem hinnéd: ez a csillagjegy kezeli a legjobban a pénzügyeit

Alighanem te is ismersz olyanokat, akiknek a világ összes pénze sem lenne elég: hiába keresnek jól, mintha a hó végére mindig adósságban lennének. Aztán vannak azok, akik a kevéssel is olyan ügyesen gazdálkodnak, hogy még ők lesznek, akik kölcsönadnak másoknak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ha a horoszkópot vesszük alapul, egy csillagjegy szülöttei mindenkinél nagyobb zsonglőrök, ha az anyagiakról van szó. E jegy szinte a semmiből is képes csodát művelni, a kevesebbnél is kevesebbet is úgy gazdálkodja ki, mint senki más. Mi a titka? Most eláruljuk!

Egy csillagjegy mindnél jobban bánik a pénzzel Fotó: Metropol

Melyik csillagjegy bánik a legjobban a pénzzel?

Kétségtelen, hogy a föld elemű jegyek, a Szűz, a Bak és a Bika értékelik a legtöbbre a kemény munkát, ők ismerik a leginkább a pénz értékét és értik meg, hogy ha el szeretnénk érni valamit, azért bizony tenni kell. E hármas két lábbal áll a földön, gyakorlatias, nagyra értékeli a stabilitást, épp ezért nem jellemző rá az esztelen költekezés és könnyebben kezeli a pénzügyeit, mint más elemű jegyek. Ugyanakkor az is igaz, hogy hármójuk közül is a Szűz teljesít a legjobban e téren.