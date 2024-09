Beindultak a találgatások Király Viktor rejtélyes fotója láttán – az énekes hallgat

Miközben több százezres nézettséget ért el a YouTube-on Király Viktor új dala, a Run (az énekes részéről zseniális megoldás volt, hogy a dalszöveghez magyar feliratot illesztett, így a fontos tartalom azokhoz is eljut, akik nem beszélnek angolul), az énekes egy rejtélyes fotóval idegeli rajongóit az Instagram-oldalán. Jöjjenek a részletek!

Feladta a leckét rajongóinak Király Viktor az Instagramon (Fotó: Metropol)

A megosztott, jó pár évtizeddel ezelőtt Budapesten készült fotó cseppet sem ijesztő, sőt! A képen két kisfiú látható, a srácok pedig nem csak öltözékükben és frizurájukban hasonlítanak egymásra, de arcvonásaikban is. Igaz, egyikük sötét, míg a másik piros nadrágot visel.

„Amikor még csak turisták voltunk ebben a gyönyörű városban... Most visszanézve annyira nosztalgikus! Kitalálod, melyik vagyok én a képen?”

– tette fel a kérdést a megosztott felvétel mellett Király Viktor az Instagram-oldalán. Több sem kellett a rajongóknak, csak úgy záporoztak a tippek, még Kollányi Zsuzsi is beszállt a játékba! Bár az elmúlt időszakban több tucatnyian tippeltek a kérdés kapcsán, idegölő, hogy az énekes öt nap után sem árulja el a helyes megfejtést.

Igaz, az egyik hozzászóló kiszúrt egy kommentet...

„Csak hihetünk a feleségnek... Szóval te vagy a bal!”

– írta valaki. De vajon mire alapozza a szavait, hiszen Viktor felesége, Király-Virág Anita nem szólt hozzá a férje bejegyzéséhez? Nos, ő valóban nem, de Viktor ikertesvérének, Benjáminnak a neje, Jessica Király reagált!

„Ben is on the Right” (Ben a jobboldali)

– írta Viktor sógornője. Ha igaza van, akkor jól tippelt Kollányi Zsuzsi, aki hozzászólásában azt írta: „Rendezői bal?”

Egy biztos, ideje lenne ebben a kérdésben Király Viktornak tiszta vizet öntenie a pohárba!

Te egyébként mit tippelsz? A két srác közül melyik Király Viktor?