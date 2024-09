Sztárban Sztár All Stars: Kíméletlenül őszinte véleményt mondott Marics Petiről a TV2 sztárja

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije szerint Gubik Petrának nem tudnak olyan feladatot adni, amit ne tudna megoldani. A TV2 sztárja múlt héten úgy énekelte el Céline Dion My heart will go on című slágerét, hogy szem nem maradt szárazon, annyira jól hozta a világsztár hangját. Most pedig Marics Peti bőrébe bújik, ami nagy kihívás számára.

A Sztárban Sztár zsűrije 2024-ben komoly dilemmákkal néz szemben, amikor értékelni kell a jobbnál jobb produkciókat (Fotó: TV2)

Marics Peti a Sztárban Sztárban is feltűnik

Gubik Petra már nagyon várta, hogy férfi előadót kelljen utánoznia. Ugyanakkor bevallotta: a VALMAR énekese feladta neki a leckét.

„Marics Petit alakítani nagyon érdekes kihívás, érdekes ellentétje a múlt heti feladatnak” – kezdte lapunknak Gubik Petra, utalva Céline Dion megformálására, majd így folytatta:

Egyrészt ugye, mert férfi bőrébe kell bújnom, és azt kell mondjam, már vártam, hogy teljes mértékben eltűnjek a karakterben, remélem, hogy sikerül. Petivel ismerjük egymást, nem nagyon közeli az ismeretség, de tudjuk egymásról, hogy ki, kicsoda. Úgy gondolom, őt alakítani, egy nagyon jó feladat, már csak azért is, mert a dalaikat, a VALMAR-os dalokat olyan jó hallgatni, az ember egyszerűen jól érzi magát tőle. Azt veszem én is magamon észre, hogy mosolygom tőle, és ez nagyon jó! Kicsit borús az idő, mint mostanában, akkor beteszi egyik slágerüket, és már el is múlt a mélabús hangulat.

A gyönyörű színésznő arról is beszélt, mostanában arra törekszik, hogy ne utálja meg azokat a dalokat, amiket a gyakorlás miatt százmilliószor meg kell hallgatnia, hogy le tudjon venni minden apróságot a produkcióhoz.

„Szerencsére eddig egyiket sem utálom, remélem, Marics Petiékét sem fogom” – nevetett, majd folytatta: „Pedig elég sokat hallgatom őket, hogy minél jobban lehozzam a Marics figurát nemcsak hangban, hanem mindenben. Az benne a legnehezebb, hogy fiú, mert el kell tüntetni teljes mértékben az én nőies mozgásomat. Ha valaki lát, ne Gubik Petrát lássa beöltözve, hanem egy fiút! Ezt a legnehezebb mindig átvinni! Persze ott van a mozgás is, azt is rengeteget gyakoroltam, hogy kellőképpen laza legyek!”

Miközben hétről-hétről elkápráztatja a Sztárban Sztár All Stars nézőit, Gubik Petra igyekszik a saját dalaira is koncentrálni, új lemezt szeretne hamarosan. Emellett ő a hivatalos hangja a Csukás Rádiónak és leszerződött a Játékszín teátrumba, ahol máris egy nagyon izgalmas szerepet kapott A lány a vonaton című darabban. Már csak az a kérdés, mikor pihen, hogy kapcsolódik ki?