Sztárban Sztár All Stars: ők már biztos, hogy bekerültek a TOP12-be - videó

Mint ahogy arról már írtunk, vasárnap este folytatódik a csoportos rangadók estéje, ami során a Sztárban Sztár All Stars versenyzői négyfős csapatokba rendeződve mérik össze a tudásukat. Az események pedig eléggé felgyorsultak, ugyanis két versenyző már biztos, hogy bekerült a TOP12-be!

Fotó: Mate Krisztian

Az első felvonásban Emilio, Tolvai Reni, Vastag Tamás, valamint Sipost Tomi küzdött meg a zsűri pontjaiért. Az ítészek pedig nem is teketóriáztak sokáig, ugyanis máris sikerült kiosztaniuk az All Stars első, maximális negyven pontját. A kimagasló elismerést pedig Sipos Tamásnak sikerült elérnia, aki Rock me Amadeus című számot adta elő.

A pontok állása tehát:

Emilio 32 pont

Tolvai Reni 38 pont

Vastag Tamás 31 pont

Sipost Tomi 40 pont (a jubileumi évad első maximális pontszáma)

Ezek után pedig jöttek a nézők szavazatai, akik úgy döntöttek, hogy Sipost Tomi és Vastag Tamás juthat tovább a TOP12-be.