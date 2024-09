Radics Gigi a szerelmi életéről vallott: „Most jó így”

Radics Gigi amibe belekezd, abban sikeres. Befutott énekesnő, remekelt a Dancing with the Stars-ban, és édesanyakén is példásan helyt áll. Pedig utóbbiban nincs könnyű dolga: egyedülállóként neveli kislányát, Bellát. Most elárulta, vágyik-e mégis párkapcsolatra.

Radics Gigi őszintén vallott olyan témákról, amikről csak ritkán mesél (Fotó: Facebook)

„Nem is férne most bele úgy az életembe"

„Túl sok dolgot nem csinálok a zenén és a gyereken, családon kívül. Erre jöttem rá” – árulta el a VIASAT3 műsorában Gigi. „Ha nincs más dolgunk, fellépés, akkor reggel elindulunk Bellával anyukámékhoz, ott elvagyunk, hazajövünk estefelé, játszunk, mesézünk, alszunk. Nyugger életem van. Nem is csodálkozom, hogy nincs túl sok időm, de jól vagyok. Nem is vágyom többre" – árulta el Radics Gigi szingli életére is utalva.

Szokták kérdezni tőlem, hogy vágyok-e egy kapcsolatra? Nem. Nem is férne most bele úgy az életembe, hogy jóleső legyen. Persze ha egy szerelem jön az ember életébe, az más, arra tud időt szakítani. De most azt érezném, hogy az terhes dolog lenne, hogy valaki hozzánk csatlakozzon. Most jó így

– fedte fel a csinos énekesnő, aki a műsorban azt is elárulta, hogy tulajdonképpen még csak várandós volt, mikor párjával a különválás mellett döntöttek. Ez padlóra is küldhette volna őt, de Gigit nem olyan fából faragták. Sőt, éppen hogy megerősödött, és egy új oldalát fedezte fel.

„Amikor megszületett a lányom, akkor érezem, hogy most vagyok kvázi igazi nő, egy anya, aki felelősséget kell, hogy vállaljon a gyerekéért. Azt gondoltam, és a családom is, hogy karrier tekintetében hátráltatni fog az anyaság, de nem így lett. Bár az anyaság a világ legkeményebb melója, de sokkal intenzívebben elkezdtem dalokat szerezni, csinálni a dolgomat, míg igyekeztem száz százalékban jelen lenni a lányom életében.”

Radics Gigi titkos hobbijáról is vallott

A csinos énekesnő elárulta, énekesi karrierje és la lányával való foglalkozás ki is tölti a mindennapjait, azon túl sok ideje, energiája nem is marad magára.

„Azt kell tudni Belláról, hogy nagyon sokáig fent van, iszonyatosan energiabomba. Általában együtt szoktunk lefeküdni. Magamra akkor már nincs túl sok időm. De ha mégis van, akkor bekapcsolom a tévét: röhögni fogtok, de annyira szeretem a szappanoperákat! Nekem ez nagyon otthonos dolog, amikor gyerekek voltunk, akkor a mama, keresztanyámék, anyumék összegyűltek és együtt néztük ezeket a szappanoperákat, ahol annyi dráma van, hogy hatszor halnak meg és nyolcszor kelnek fel” – viccelődött Gigi.