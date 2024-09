Pártai Lucia házát is elnyelik a hullámok: fosztogatóktól retteg

Pártai Lucia évtizedek óta él a Duna partján, a családi háza ezért fokozottan ki van téve az elemeknek. Pláne annak, amikor a haragos Duna 8 méter fölötti vízoszloppal tarolja le az árterét. Az ilyen nagy árvizekben - melyeknek egyébként sokkal ritkábban szabadna megtörténnie - az elismert meteorológus háza is víz alá kerül, a komplett alsó szintjét elnyelik a hullámok.

Pártai Lucia életében ez a mostani a hatodik nagy árvíz, ami elönti a házát Fotó: Vadnai Szabolcs

Kajakkal jár munkába Pártai Lucia

A meteorológus gyakorlott árvízkárosultnak számít, van vízhatlan ruhája és több csónakja is, melyekkel nagyon ügyesen lavíroz az árvíz sújtotta területeken. Kajakkal jár dolgozni is, a hajóba pedig a második emeleti teraszáról lép be... A munkát ugyanis egyetlen percre sem hagyja abba, a katasztrófavédelem szakembereivel működik együtt a bajban, a meteorológiai, vízügyi előrejelzései ugyanis nagyon sokat segítenek abban, hogy az árvízi védekezésben tudják, hogy kell még homokzsák, hogy mennyi ideig lesz magasan a víz és megkönnyíti-e az aktuális időjárás a védekezést.

A meteorológus ha kell, csónakkal megy dolgozni Fotó: Mediaworks archív

Fosztogatók veszélyére figyelmeztet

A bajban - és ez az árvízben érintett ingatlantulajdonosok tapasztalata - elképesztő összefogás zajlik most is, a szomszédok segítik egymást, idegen településekről jönnek önkéntesek homokzsákot pakolni, az idősebb asszonyok pedig szendvicseket készítenek a gátakon dolgozóknak. De sajnos nem csak jó emberek vannak a világon.... sőt! Pártai Lucia tapasztalata is az, hogy a katasztrófa sújtotta területeken rendre megjelennek rosszarcú emberek, akik bizony fosztogatni érkeznek. Az árvízben érintett ingatlanokat ugyanis félig nyitva kell hagyniuk a tulajdonosoknak, az ablakokat bukón hagyni, a teraszajtókat 10-20 centire elhúzva, hogy a vízoszlop ne robbantsa be az üveget. Bár akinek ki kell költöznie, az rendszerint semmi értéket nem hagy a házban, a fosztogatók még így is találhatnak kincseket.