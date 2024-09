Közleményt adtak ki az Ázsia Expressz című műsorral kapcsolatban

Remekül indította a médiavállalat az őszi tévés főszezont, hiszen heti átlagban a TV2-t választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+; időszak: 2024. szeptember 2-8.). A csatorna teljes napon és főműsoridőben is az első helyen áll a nézettségi versenyben.

Az Ázsia Expressz a 18-59 éves nézők körében 17,7%-os átlag közönségarányt ért el az előző héten, mellyel idősávja legnézettebb műsora lett (RTL az Ázsia Expressz adásideje alatt: 9,8%).

A kísértés adásideje alatt szintén a TV2-t nézték a legtöbben (TV2: 13,6% SHR; RTL: 8,1% SHR, korcsoport: A18-59) heti átlagban.

A Sztárban Sztár All Stars dupla résszel indult idén, így szombaton és vasárnap este is láthattak a nézők fantasztikus átalakulásokat. Mindkét adásban 4-4 énekestől búcsúzott a műsor, így tizenhatan készülnek a most hétvégi dupla élő show-ra. A vasárnap esti adás idősávjában a TV2-t választotta a legtöbb 18-59 év közötti néző (TV2: 16,9% SHR, RTL: 16,7% SHR).

A teljes lakosság (4+ évesek) körében is kimagasló eredményeket értek el a csatorna új műsorai. A teljes piacot vizsgálva, a 10 legnézettebb műsor közül az első kilenc TV2-es (időszak: 2024. szeptember 2-8.). A lista élén az Ázsia Expressz szerdai (2024.09.04.) adása szerepel 785 ezres átlag nézőszámmal (AMR). A top 10-ben szerepel még további négy Ázsia Expressz adás, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars és három Tények. A heti toplista 10. helyén az X-faktor szerepel (AMR: 599 819), a vasárnapi Sztárbox második rész pedig a 20. helyen áll (AMR: 521 385). Ez egyben azt is jelenti, hogy a hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars-t nézte a legtöbb néző (A4+, AMR: 737 783) a piac minden szereplőjét figyelembe véve.