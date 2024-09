Megműttette melleit a Kísértés szépsége

A TV2 Kísértés című műsorából Nati túl kicsinek találta a melleit, ezért megműttette. Most arról is beszámolt, mennyire viselte jól a dolgot. Mivel a reality-t már korábban felvették, így Natit a műsorban még az igazi melleivel láthatjuk, azóta azonban mellnagyobbításra ment.

Új melleket kapott a Kísértés egyik szépsége Fotó: Bors

Most közösségi oldalán számolt be arról, hogy a műtét után az első éjszaka „roppant nehéz volt, nagy fájdalmai voltak”, de fájdalomcsillapítókat szedett és így valamennyit tudott aludni. A napokban a tévénézők pont azt láthatták, hogy egy hatalmas mellű női riválist kapott Nati a TV2 műsorában – talán ezért vállalkozott ő is a műtétre.