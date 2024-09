Óriásit hibázott a Jóbarátok sztárja, mindent tönkretett ezzel

A Jóbarátok minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb sorozata, ami szinte egy csapásra gigasztárt csinált a hat főszereplőből. Közülük csak kevesen tudtak kitörni a tévés karrierből és igazi mozicsillaggá válni – a Ross szerepében tündöklő David Schwimmernek sem jött össze a dolog, és pontosan tudja, hogy miért.

David Schwimmer / Fotó: AFP

David Schwimmer elárulta, hogy nagyot hibázott, amikor nemet mondott egy hatalmas filmre, aminek megkaphatta volna a főszerepét – de végül nem bánta meg, hiszen most is elégedett a választásával, hiába dobta el magától ezzel a sokak által áhított mozis karriert.

David Schwimmernek felajánlották a Jóbarátok forgatási szünetében, hogy legyen a Men in Black – Sötét zsaruk című film főszereplője, de ő nemet mondott, mivel inkább egy olyan, jóval kisebb projektet választott, amit ő rendezhetett.

A színész elmondta, hogy rendkívül nehéz volt a döntés, de végül a szívére hallgatott, ezért nem bánta meg a dolgot még úgy sem, hogy mai fejjel tisztán látja, hogy mennyivel több mozis lehetőséget kapott volna, ha elvállalja a Men in Blacket – amiből amúgy végül egy hihetetlenül sikeres franchise lett Will Smith és Tommy Lee Jones főszereplésével.