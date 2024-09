Több mint érdekes: így álmodik Agárdi Szilvi vakon

„Álmodik egy vak ember? Ha igen, hogyan és mit lát? Nagyon sokan felteszitek nekem ezt a kérdést és szeretnék most nektek erre válaszolni” – kezdi friss videójában TikTok-csatornáján Agárdi Szilvi.

Elárulta Agárdi Szilvi, miket álmodik (Fotó: mw archív)

„Nagyon különös, hogy mi az, amit egyáltalán megálmodok vizuális vizuális szempontból, mert képzeljétek el, hogy én azt álmodom meg az álmomban, amit valaha megéltem vizuálisan a kis látásommal. Csak hogy érzékeltessem, ez körülbelül úgy néz ki, hogy alakokat, árnyékokat, sziluetteket álmomban érzékelek. Viszont mimikákat, arcvonásokat egyáltalán nem látok álmomban. Sőt! Soha nem is láttam, szóval, azokat nem is érzékelem”

– kezdi Szilvi. De vajon mi a helyzet a hangokkal, érzésekkel?

„Párbeszédeket, érzéseket, érzékeléseket megélek az álmomban. Előfordul olyan is, hogy érzem az illatokat, vagy érzem egy ruhának az anyagát, mintha csak élőben megtapintanám. A hangokat azokat abszolút élethűen hallom az álmomban.”

– meséli a vak énekesnő. Majd beszámolója szomorú fordulatot vesz.

„Viszont mostanra ezek az álomképek sajnos egyre jobban kopnak el, mivel nincsen vizuális pótlódás. Csak azok az emlékképek maradtak, amiket régről láthattam, de most már álmomban inkább csak a párbeszédeket élem meg, meg egy-két ilyen kis foltot látok álmomban, de azokat is sokszor már elfelejtem”

– vallja be Agárdi Szilvi a TikTok-csatornáján.

Nézd meg Agárdi Szilvi fenti témában készült teljes videóját!