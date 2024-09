Hatalmas bejelentést tett Meghan Markle: „Az öröm fejezetének tekintem ezt az időt”

Mindenkit meglepett Meghan Markle bejelentése, ám ezúttal talán nem a miérten van a hangsúly, hanem azon, hogy mikor tette.

Oprah Winfrey kaliforniai könyvklub-ülésén felszólalva Meghan elárulta, hogy élete egy örömteli új fejezetébe lép be. A 43 éves volt színésznő háláját fejezte ki azért, hogy örömfejezethez érkezett az élete. Mindezt azonban II. Erzsébet királynő halálának évfordulója előestéjén tette. Ezzel pedig mondanunk sem kell alaposan felkavarta ismét az indulatokat.

„Úgy tekintek erre az időszakra, mint az öröm fejezetére. Minél inkább képes vagy ránézni az életedre, és valóban, igazán felismerni és hálásnak lenni az életedért annál jobb. Hálásnak kell lenned az élet minden aspektusáért. Az én szándékom az, hogy élvezzem ezt a fejezetet, és hogy képesek legyünk szeretni ennek minden egyes darabját, amennyire csak lehet” – részletezte Meghan a könyvbemutatón.

Az egyelőre nem világos, hogy Harry herceg felesége mit értett örömteli időszaknak a beszédében. Ám a vendégek falták minden szavát.

A sztárokkal teletűzdelt eseményen részt vett Marco Leone színész, Dr. Jennifer Freed asztrológiai és pszichológiai szakértő, valamint Laura Lynne Jackson író is. Mindannyian kiemelték Meghant az Instagram-történetükben. A könyvesbolt egyébként több népszerű híresség-könyvét is népszerűsíti, köztük Meghan gyerekkönyvét, a The Bench-et és Harry herceg emlékiratát is.