40 éves lett Harry herceg – Galéria

Harry herceg ma ünnepli negyvenedik születésnapját. Sussex hercege bár inkább a botrányairól volt ismert, mára már boldog családapa. Azonban – mint mostanában minden lépése – még a születésnapja is botrányt kavart az angol királyi családban.

Harry herceg leginkább alkoholproblémáiról lett ismert – Fotó: Julian Parker / Getty Images

Bár most már nem ő a legnépszerűbb királyi családtag a britek körében, sokáig ő volt Anglia kedvence. Az egész világ végignézte, ahogy a megszeppent kisfiú szomorúan, magába szállva állt édesanyja temetésén. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy mindenki sokkal elnézőbb volt vele, így azt is megbocsátották neki, hogy már fiatal korában is rengeteg zűrbe keveredett. Állítólag már egészen kicsi korában azt mondta a bátyjának, hogy neki nem kell viselkednie, mert belőle nem lesz király. Ezt később is így vélte, így nem meglepő, hogy többször került az újságok címlapjára meztelenkedései, alkohol- és drogproblémái miatt. Egyszer a hadseregből is ki akarták tiltani, mert egy jelmezes buliba náci egyenruhában ment el.

Harry herceg életét továbbra is végigkísérik a botrányok

Sokáig úgy tűnt, hogy a lázadó tinikorszaknak vége, és Harry is jó útra tér. De nem kellett sokat várni, hogy újból botrányai miatt kerüljön a címlapokra. Meghan Markle amerikai színésznővel való kapcsolata ugyanis több szempontból szembement a királyi protokollal. A korábbi modellt nemcsak származása miatt kritizálták, hanem amiatt is, hogy egyszer már elvált. Azonban Sussex hercege kitartott választottja mellett, és úgy tűnt, népe is elfogadja az új hercegnét. A pár viszont úgy döntött, hogy lemondanak királyi titulusokról és kötelezettségeikről. Így újból Harry lett a család fekete báránya. A herceg és az angol királyi család között annyira megromlott a viszony, hogy Vilmos herceg még a születésnapi örökségét is megvonná tőle.