„Fiatalos, vagány nagypapa vagyok” – Zsidró Tamásnak tavaly született meg az első unokája

A mesterfodrász nemrég töltötte be a hatvanegyet, mégis a mindennapjait olyan lendületesen éli, amit sokan megirigyelnének. Zsidró Tamás elmondása szerint odafigyel magára, ám ami igazán fiatalon tartja, az a harmonikus miliő, ami körülveszi a munkában és azon kívül is. Például a családja, hiszen már nagypapa, valamint a szerelme, akivel már 2 és fél éve alkot egy párt.

Zsidró Tamás igyekszik fiatalos, vagány nagypapa lenni Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Zsidró Tamás még szokja a gondolatot, hogy nagyszülő lett

Tavaly augusztusban bővült a család, megszületett Zsidró Tamás első unokája.

„Damus – ahogy mi hívjuk – imádnivaló kisgyerek.”

Még pici fiú, a szülei közelében érzi magát a legjobban, viszont elég sokszor jönnek hozzám, ilyenkor van alkalmunk szokni egymást.

„Ő is engem, én is őt, valamint magát a tudatot, hogy nagypapa lettem – mondta mosolyogva a sztárfodrász. – Kétéves koráig várok, akkor majd el fogom lopni a szüleitől. Szerencsére nagy a család, óriási szeretet övezi a kis Damust” – mondta Tamás, aki arról is mesélt, hogy milyen volt az elmúlt esztendeje nagypapa szerepben.

Volt egy kis fejvakarás az elején, elszámoltam magamban az elmúlt hatvan évvel, aztán rájöttem, hogy nem kell a nagypapa-sztereotípiákat követnem.

"Annyi mindent csinálok, olyan sokszínű az életem, hogy egyszerűen nincs időm megöregedni!” – fűzte hozzá a Sorry! magazinnak adott interjúban. „Fiatalos, vagány nagypapa vagyok, és igyekszem az is maradni. A fiaimnak mindig megadtam a tőlem telhető legtöbbet, így nincs olyan érzésem, hogy bármit kompenzálnom kéne a kisunokám felé. Azt a szeretetet és törődést szeretném megadni neki, amit a gyerekeim is megkaptak” – mondta.

Két és fél évvel ezelőtt a szerelem is rátalált Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

„Petronella a nő, akit mindenkiben kerestem”

A kiegyensúlyozott életéhez persze az is hozzájárul, hogy 2,5 éve él párkapcsolatban. A sikeres mesterfodrász sokáig keresgélt, mire megtalálta azt a nőt, akivel el tudja képzelni a jövőjét.

„A szerelmemmel két és fél éve alkotunk egy párt. Nem szívesen beszélek róla, mert ő egy lényegesen visszahúzódóbb nő, aki szeretné elkerülni a nyilvánosság kíváncsi tekintetét. Szépen, csöndesen eléldegélünk, és nagyon boldogok vagyunk – még akkor is, ha ezt nem mutatjuk meg a közösségi oldalainkon” – mondta, majd hozzátette, hasonló a gondolkodásuk, az érdeklődési körük, és az élet minden területén sikerült összecsiszolódniuk, ahogy a baráti társaságuknak is.