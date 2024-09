Feledhetetlen buli, képtelen átalakulások és drámai összeomlás: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars 6. adásának legjobb pillanatai – galéria

A Sztárban Sztár All Stars 6. élő show-jában már csak 10 versenyző szállhatott szembe a végső győzelemért, így a harc még kiélezettebb volt, mint a korábbi adásokban.

A zsűri tagjai többször is álló tapssal jutalmazott egy produkciót

Nem is csoda, hogy a versenyzők jóformán 200%-on teljesítettek, így nemcsak a zsűrinek volt nehéz dolga a végső döntés kapcsán, hanem a közönségnek is. Ez persze érthető is, miután a szeptember 28-ai adásban a humor mellett elképesztő előadásokból és szívszorító pillanatokból sem volt hiány.

Ezért össze is gyűjtöttük az adás legemlékezetesebb pillanatait, amelyet a képre kattintva végig is lapozhat: