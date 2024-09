Mi történt? Kerekesszékben kapták lencsevégre az Exatlon győztesét

Herczeg-Kis Bálint nemcsak az Exatlon Hungary kupáját nyerte meg, de a nézők szívét is. Most újra jólelkűségéről tett tanúbizonyságot.

Herczeg-Kis Bálint megnyerte az Exatlon Hungary 3. évadát, majd nemrég az Exatlon Hungary All Start is, most viszont kerekesszékben mutatkozott (Fotó: Máté Krisztián)

Herczeg-Kis Bálint: „Tök jó élmény volt kipróbálni”

Bálint az Exatlon legfiatalabb versenyzőjeként vágott bele 2021-ben az a sport-reality harmadik évadába, amit meg is nyert, majd következő évben, az Exatlon Hungary All Star évadban ezüstérmes lett. Nemcsak sportteljesítményével nyűgözte le csapattársait és a nézőket, de emberségességével, egyenes jellemével is. Most különös kép készült róla: a sportos fiatalt kerekesszékben kapták lencsevégre.

Herczeg-Kis Bálint különleges sportban próbálta ki magát (Fotó: Instagram)

Hamar tisztázta, nem baleset érte, csupán a paralimpia magyar sikerein felbuzdulva kipróbálta magát egy különleges mozgásformában.

Tök jó élmény volt kipróbálni, hogy milyen sportot űzni kerekesszékben. Egész gyorsan bele lehet jönni. Minden tiszteletem azoknak, akik így is sportolnak! Tényleg semmi sem lehet akadály, hogy sportoljon az ember!

– írta közösségi oldalán a felvételhez, amin épp rendhagyó módon kosárlabdázik.

Az Exatlon sztárja elismeréssel adózott a parasportolók előtt (Fotó: Instagram)

Lakókocsival járja a világot az Exatlon sztárja és menyasszonya

Bálint izgalmas nyáron van túl. Menyasszonyával, akivel már a családalapításon gondolkoznak, de előtte még egy életre szóló kalandba vetették magukat: lakókocsival járják a világot.



Nekem már régebben is vágyam volt egy lakókocsi

– mondta korábban a Metropolnak, majd kifejtette: „Készen venni egyet, az nagyon drága, így végül furgonokat kezdtünk nézni. Úgy vagyok vele, hogy azon kívül, hogy saját magunknak építeni egyet nemcsak költséghatékonyabb, de izgalmas közös projekt Annával a tervezés, a megvalósítás, és mivel saját magunk csináljuk, így jobban meg is becsüljük!”