„Jövőre már más fújja el a gyertyát” – Megható fotóval ünnepeltek Csézyék

Július végén jelentette be Instagram-oldalán Csézi Erzsébet, vagyis művésznevén Csézy, hogy férjével, a rákkutató Szabó Lászlóval első közös kibabájukat várják. A hír futótűzként terjedt az interneten, hiszen az énekesnő sosem csinált abból titkot, élete legnagyobb álma, hogy saját gyermeke szülessen. Csézyék 2014-ben házasodtak össze, az elmúlt tíz évben óriási boldogságban éltek, egyetlen egy dolog hiányzott az életükből: egy gyermek.

Csézy és férje első közös gyermeküket várják Fotó: HATLACZKI Balazs

Csézy és férje küzdelmes időszakon van túl

A 44 éves énekesnő attól tartott a legjobban, hogy kifut az időből, ám sosem adta fel a reményt, hogy édesanya legyen. Számára az élet legfőbb értelme a gyermekáldás, és nem tudta volna elképzelni enélkül az életét. Tizennyolc évvel idősebb férjével együtt évek óta sokat tettek azért, hogy családjuk lehessen. Abból sem csináltak titkot, hogy végül a lombikprogram segítségével sikerült teherbe esnie.

Csézy várandóssága 22. hetében jár, és már azt is megosztották a nyilvánossággal, hogy kislányt hord a szíve alatt. Boldogságuk leírhatatlan, ami most egy fontos évfordulóra is rányomta – pozitív értelemben – a bélyegét. Ugyanis Lászlónak most ünnepelték a 63. életévét, az énekesnő egy közös fotót osztott meg Instagram-oldalán, ahova érthető módon a gyermekáldással kapcsolatos gondolatot írt posztjában.

„Egy leendő Apukának ünnepeltük a születésnapját! Azt hiszem jövőre már más fújja el a gyertyát a tortáján!😃❤️🎂🎁” – olvasható a fotó mellett arra utalva, hogy férje 64. születésnapját már hármasban töltik.