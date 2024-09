Megkezdte a sulit Cookyék nagyobbik gyermeke

Nincs mese: véget ért a nyári szünet, becsöngettek az iskolákba. Több száz gyerek lépte át először a tanintézmények küszöbét. Szécsi Debóra és Cooky nagyobbik fia, Kevin is idén lett első osztályos, édesanyjuk lapunknak elárulta, milyen volt kisfiának az első nap az iskolában.

Cooky felesége mesélt a kis Kevin első napjáról az iskolában (Fotó: Végh István)

„Nagy kő esik le ilyenkor egy szülő szívéről”

„Pont ma volt az első napja, egy olyan intézménybe ment, ami nagyon gyerekcentrikus. Nagyon jól érezte magát. Szerencsére Kevin nagyon jólelkű és könnyen alkalmazkodó személyiség. Úgy jött haza, hogy szívesen megy majd vissza” – mesélte mosolyogva az édesanya, aki elárulta, hogy őt is izgalommal töltötte el az ominózus nap. Hiszen az iskolakezdés nemcsak a gyerekek, hanem a szülők életében is komoly fordulópont.

Ugyan z az érzés volt most is bennem, mint amikor Kevin óvodába ment. Kicsit izgultam, de biztos voltam benne, hogy helyt tud állni, nagyon okos fiú, és szerencsére nagyon élvezte a napot. Nagy kő esik le ilyenkor egy szülő szívéről, hogy minden rendben ment a gyermekével.

– mesélte Cooky felesége.

Cooky kisebbik fia tesója nélkül ment oviba

Ám nemcsak az első iskolai nap miatt izgult Debóra, hanem azért is, mert kisebbik fia tesó nélkül lesz az óvodában.

„Kevin és Nátán két évig járt együtt az óvodába, ezért nemcsak a itthon, de az óvodában is támogatták egymást. Izgultam, hogy mostantól Nátán egyedül lesz bent, de szerencsére csak az anyai szeretet dolgozott bennem” – számolt be mosolyogva az érzéseiről a Dancing with the Stars egykori táncosa.