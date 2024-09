Most mindenkire szükség van: már csak a rajongók segíthetnek a népszerű magyar együttesen

Ahogy nyár elején megírtuk, szívszorító helyzetbe került a Balkan Fanatik zenekar, hiszen júniusban mindenüket elvesztették. A csapat turnébusza egyik napról a másikra nyom nélkül eltűnt, benne az összes hangszerükkel, így nemcsak a koncertekre való eljutás, hanem maga a zenélés is veszélybe került. Végül a zenésztársaik példás összefogásának köszönhetően nem kellett lemondaniuk a nyári koncertjeiket, hanem kölcsönhangszerekkel végigzenélhették a nyarat. Ám eljött az idő, most szükség van a rajongók segítségére is, hogy újra talpra állhassanak, ezért önsegélyező koncertet szerveznek.

Önsegélyező koncertre készül a Balkan Fanatik, a rajongóik segítségét kérik (Fotó: Balkan Fanatik)

De mi is az az önsegélyező koncert? A Balkan Fanatik most feltalálta a műfajt, és október 12-én megmutatja, hogyan kell ezt csinálni – a teljes bevételt pedig a júniusban meglovasított hangszereik újravásárlására költik majd.

Nyár elején egyik percről a másikra kihúzták alólunk a talajt, vagy ami még rosszabb, a lehetőséget, hogy muzsikálhassunk, mikor egy koncertekkel teli hétvége előtti éjszakán ellopták a hangszereinkkel megpakolt buszunkat. Habár a nyarat a hazai zenésztársadalom és a barátaink példátlan összefogásának köszönhetően kölcsönhangszerekkel végigzenélhettük, mattot kaptunk. És itt messze nemcsak a megélhetésünkről van szó, hanem annál sokkal többről – a koncertezés nekünk nem egy munka, hanem az életünk –, persze ezt egyetlen zenekedvelő embernek sem kell bemutatni. És bár nem túlzás azt mondani, hogy az ország egy emberként leste, kereste a köddé vált buszt, mégsem zárult sikerrel a nyomozás. Eljött sajnos az idő, hogy új fejezetet nyissunk a Balkan Fanatik történetében: hangszereket kell vásárolnunk, hogy folytathassuk a zenélést – ez viszont sokmilliós tételt jelent , így ebben most a ti segítségetekre is szükségünk lesz

– üzente felhívásában a zenekar.

A Balkan Fanatik hatalmas bulit ígér

A csapat azt is elárulta, a segítségért cserébe a már jól ismert Balkan Fanatik-dalokkal és koncerthangulattal várják a rajongókat: