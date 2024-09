A nagy vallomások hete volt a magyar sztárvilágban

Nemcsak az élet nagy tanítómester, hanem egy-egy tévéműsor is az tud lenni a nem hétköznapi élethelyzeteivel. Hazánk hírességei közül többen is most vallottak ezekről a nagy fordulópontokról.

A színház- és filmrajongók körében egyaránt nagy népszerűségnek örvendő Schmied Zoltán legkisebb gyermeke drámai születéséről mesélt.

A Házasság első látásra egyik közönségkedvence, Hilda betöltötte a 35. születésnapját, aminek kapcsán rájött, hogy jobb egyedül lenni, mint olyasvalakivel, aki ketrecbe zárja.

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmét még inkább megerősítette az Ázsai Expressz, de azért azt a sztárséf sem tagadja, hogy végighisztizte a megpróbáltató forgatást.

Krausz Gábor nem tagadja, hogy sokszor nem a legjobb oldalát mutatta az Ázsia Expresszben (Fotó: Metropol)

Cserpes Laura és édesapja szintén a TV2 kalandreality-jében ismerték meg egymást igazán, hiába volt mindig is szoros a kapcsolatuk.

Az Exatlon egykori győztese, Herczeg-Kis Bálint a paralimpián résztvevő sportolók előtt tisztelget, méltatva a teljesítményüket.