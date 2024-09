Rutinvizsgálatnak indult... – Schmied Zoltán elmesélte kisfia drámai születését

Schmied Zoltán: „Nincsenek kiosztott feladatok, egyszerűen csak ide járunk vele a feleségemmel, sőt, a két nagyobbik gyermekemmel, Boldizsárral és Borbálával is. Igaz, ők már kevésbé akarnak csak sétálni, nekik már más programokat is ki kell találni. A picinek nagyon jó, mert ez egy nyugodt környék, jókat alszik, ha pedig felébred, akkor nézegetheti a kis halakat a tavacskában. Épp arról beszéltünk Katival, hogy amíg várandós volt, addig azért sétáltunk, mert neki jót tett, most pedig azért, mert a kisfiunknak tesz jót.”

hot!: Azt mondtad, nincsenek kiosztott feladatok, de gondolom, sok terhet leveszel Katalin válláról.

Schmied Zoltán: „Teregetni én szoktam legtöbbször. (Nevet) Mindenben próbálok támaszt nyújtani, de például az éjszakai felkelésnél, az etetésnél egyelőre kevesebb hasznomat veszi. Úgy gondolom, most az együtt töltött idő a legnagyobb segítség. Arra koncentrálok, hogy minél több időnk legyen hármasban, és hogy amennyit lehet, a nagyobb gyerekeimmel is legyek, illetve együtt, öten is szerezzünk közös élményeket. A támogatás az évad kezdetével előtérbe kerül majd, mert a feleségem is visszatér a színpadra, bár egyelőre csak két előadásban. Akkor majd be kell osztanunk, ki mikor játszik és mikor van a fiunkkal, de a nagyszülőkre is számíthatunk.”

Egy hat hónapos pici mellett nincs lazsálás (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

„A velük való kapcsolatom a lényem része”

hot!: A feleséged korábban azt mondta, hogy a szülés előtt, a műtő ajtajában a tőled való elválás volt a legnehezebb Milán születésében. Te hogyan emlékszel arra a napra?

Schmied Zoltán: „Az egy váratlan helyzet volt, csak egy rutinvizsgálatra mentünk a kórházba, nem számítottunk rá, hogy Milán aznap meg is születik. De kiderült, hogy vészhelyzet van: terhességi mérgezés áll fenn, ezért császármetszéssel azonnal világra kell jönnie.

Az orvosok nem beszéltek mellé, elmondták, hogy még nincsen baj, de komoly a helyzet. Korrekten felvázolták a szituációt, és ettől megnyugodtunk, tudtuk, hogy minden megy a maga útján és nem lesz semmi probléma. Lekopogom, nem is lett.

Amikor a műtőhöz értünk, egyetlen sziával és öleléssel búcsúztunk el. Én nem nehéz, hanem megható pillanatnak nevezném. Jó és rossz érzés volt egyszerre, aggodalom és szeretet volt abban a pillanatban, amikor egymásra néztünk, és tudatosult, hogy akkor őt beviszik, én kint maradok. Fizikailag csak három méterre voltam tőle, de ott volt közöttünk az ajtó. A gyerekorvos és egy nővér ott állt, figyelték a műtétet, én pedig őket. Azért voltam nyugodt, mert láttam rajtuk, hogy minden rendben. Majd az orvos egyszer csak szólt, hogy kint van a baba.

Tulajdonképpen én vehettem először a kezembe a kisfiamat: amíg befejezték az operációt, velem volt egy órát, mielőtt hármasban lehettünk.

hot!: Ez szép kezdete az apa-gyermek kapcsolatnak. A két nagyobbal milyen a viszonyod?