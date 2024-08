Mi történt? Zámbó Jimmy sem ismerne rá fiára, Krisztiánra

Zámbó Jimmy rajongással szerette gyermekeit, halála mérhetetlen űrt hagyott maga után. Zámbó Krisztián próbál a nyomdokaiba lépni, amiről mindig is elmondja, hogy nagyon nehéz. Hiszen édesapja olyan kvalitásokkal rendelkezik, amivel ő nem. A Király legidősebb fia így is sikeresnek mondható, sok fellépése van.

Zámbó Jimmy fia, Krisztián igyekszik apja nyomdokaiba lépni, de a humor is az erőssége (Fotó: Bors)

Zámbó Jimmy fia fura videóval jelentkezett

A magyar híresség imád bolondozni, szeret megnevettetni másokat. Igaz néha mások, például a szerelme, Zsuzska kárára. Zámbó Krisztián tavaly bolondok napján viccelte meg úgy kedvesét, hogy azt sem tudta mi zajlik körülötte a lakásukban.

Zámbó Krisztián a viccelődésről azóta sem szokott le, közösségi oldalain gyakran oszt meg humoros videókat. S bár a TikTok oldalára kis is van írva: "Őrült, nem átlagos", azért sokszor még a legnagyobb rajongóit is meg tudja lepni. Most például rátalált az átváltoztató, torzító filterekre és nem félt használni. Legutóbbi videójában zombi kinézettel, kigülledő szemekkel énekli a Nem bántad meg című dalát, hát lehet ha visszanézi, mégis megbánja…

Apósa és Zsuzska lett a családja

Édesapja, Zámbó Jimmy halála óta testvéreivel mind a saját életüket élik, így a legközelebbi kapcsolatban most Krisztián a kedvesével és annak apukájával van.

Számomra most ő és Zsuzsika jelentik a családot. Természetesen édesanyám és a testvéreim a legközelebbi családtagjaim, de anyu most egy picit messze van, így leginkább csak telefonon vagy a neten keresztül beszélünk, az öcséim pedig élik a saját életüket

- magyarázta korábban az énekes.