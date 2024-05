Takács Zsuzska az útkereséséről: „Krisztián mellett megtaláltam a helyem”

Eredetileg táncművész a szakmám, a gyerekkoromat és a fiatalkoromat ez töltötte ki tulajdonképpen, hogy élsportoló voltam és táncoltam. Aztán abba kellett hagynom, mert már mindenem fájt. Tanultam utána újságírónak, zumba oktatónak, szempilladúsítónak. Nagyon sok minden megtetszett, de egyiknél se éreztem úgy, hogy kiteljesedtem volna. Ezért is kezdtünk el utazni Krisztiánnal és ezért kezdtem vele dolgozni, most jól érzem magam. Szeretnék valami új dolgot is belevinni az életembe, innen van az olaszországi lelkesedés is, nemrég jártam ott és teljesen lenyűgözött.