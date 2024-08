Titokban megszületett az RTL botrányhős sztárjának gyermeke?

Túri Xénia igencsak felkavarta az állóvizet az elmúlt hónapokban. Az RTL botrányhős celebje igencsak polgárpukkasztó kijelentéseket tett várandóssága kapcsán. Az elmúlt hetekben azonban gyanúsan nagy a csend.

Turi Xénia közösségi oldalán gyanúsan nagy a csend, a kommentelők szerint megszületett a kisbabája (Fotó: Facebook)

Szülési szabadságra ment Turi Xénia?

„Hová tűnt Turi Xénia?! Mióta terhes lett, folyamatosan tele volt vele az Insta, aztán gondoltam, rákeresek, megvan-e már a baba, és látom, hogy július 3-i az utolsó poszt… Majd egyszer csak bedob egy babatalpas képet? Az olyan eredeti lenne…” – ironizált egy Reddit-felhasználó.

Több kommentelő is osztozott a véleményén, egyikük felidézte, hogy Xénia korábban közösségi oldalán árulta el, hogy nagy esély volt a koraszülésre, ami miatt gyógyszert is szedett. Nem tartja kizártnak, hogy végül tényleg idő előtt jött világra a bébi, és most minden idejét vele szeretné tölteni a kismama.

Az RTL botrányhős sztárja meglepő kijelentéseket tett a várandóssággal és szüléssel kapcsolatban is (Fotó: Turi Xénia)

Turi Xénia: „Nem szeretném a fájdalommal stresszelni magam”

A Love Island című műsor egykori szeplőjének a várandóssága sokszor volt téma mostanság a kommentelők körében, a fiatal nő ugyanis elég meredek kijelentésekkel bombázta a közönségét.

A manapság nagyon népszerű „ősanya” kifejezés nem épp megfelelő jelző a kismamára, aki már jóval a vajúdás előtt eldöntötte, hogy a szüléstől való félelem miatt császármetszést szeretne, és nagy valószínűséggel nem fogja anyatejjel táplálni a születendő babáját, akinek már a nevéről is döntött.

„Nem fogom szoptatni Zoét. Az az igazság, hogy ez a családon belül is mindenkit nagyon megosztott, sőt van, akivel nem is beszélek, amikor szóba jön ez a téma, mert nem vagyok hajlandó ezen veszekedni. Régebben volt egy elrontott mellműtétem. Ezek után annyira érzékeny lett a mellbimbóm, hogy ha a pólóm hozzáér is rosszul vagyok. Így nem szeretném mellre tenni a kicsit, de még a fejéssel egyszer megpróbálkozom, de nem szeretném a fájdalommal stresszelni sem magam, sem a kicsit, és így biztosan béke és nyugodtság lesz. Jeleztem is, hogy nem szeretném, hogy szülés után mellre tételre hozzák a kicsit majd, ezzel én meg fogok magamban próbálkozni otthon a négy fal között” – szögezte le korábban a Ripostnak, akkor pedig azt is elárulta, hogy a kicsi apukája jelen lesz a bébi életében.