Turi Xénia szülés előtt: "Szeretnék nagyon dögös maradni"

Turi Xénia már a szülés kapujában áll, alig három hónap van hátra és megérkezik kislánya, Zoé. A reality szereplő eddig is különleges hangsúlyt fektetett az edzésre, amit a terhesség első felében sem akart elengedni, ezért is van most ilyen bomba formában.

Turi Xénia alig szedett fel plusz kilókat a terhesség során (Fotó: Turi Xénia)

„Ilyenkor az ember finoman közelít, hogy egészség, meg kondi, de őszintén, engem nagyon érdekelt, hogy úgy maradjon a testem, ahogy vagyok. Tehát nem csak az egészség, meg hogy formába legyek, hanem szeretnék nagyon dögös maradni, jól kinézni. Engem a külsőm is érdekel” – kezdte a leendő édesanya, aki nagy hangsúlyt fordított az edzésre az áldott állapota első szakaszában, mint ahogy a terhessége előtt is.

Turi Xénia szexi kismama akar lenni (Fotó: Turi Xénia)

Nem maradt ki a kondi

Nia jól érzi magát a bőrében, de ehhez kellett az is, hogy sokat törődjön magával. Az orvos által javasolt edzésfajtákat csinálta a terhesség első felében, amit nemrég kellett abbahagynia, ugyanis egyre közeleg a nagy nap.

„A terhesség első szakaszában is edzettem, persze csak úgy, ahogyan az orvos javasolta. Nemrég hagytam abba, mert már azt mondták, hogy innentől kezdve csak gyorsítja a szülés beindulását az ilyen fajta edzés, tehát már alig várom, hogy jöjjünk kifele a kórházból, regenerálódjak és tudjak menni újra a kondiba” – jegyezte meg Nia, aki nem véletlen fog a császármetszés mellett dönteni.

A reality szereplő több eshetőséget is átvett, hogyan mehet végbe egy szülés, ezért a testére való tekintettel a császármetszés mellett döntött:

„Biztosan ezért is fogok kövezést kapni, de a szülésnél is, amikor felmerül a lehetőség, hogy hogyan szeretném világra hozni, akkor nálam az is tényező, hogy szeretném, ha odalent a dolgok nem változnának. Mert én ugyanúgy nő maradok, attól még, hogy egy gyereket a világra hozok” – szögezte le Xéni, akire alig alig csúszott fel többlet kiló, amin még az orvossal is elviccelődött.

Alig csak négy kiló jött fel rám a terhesség során, így viccelődtünk is az orvossal, hogy úgy fogok kimenni majd a kórházból, ahogy jöttem, csak egy babával a karjaim közt

– nevetett fel Nia, aki elmondta, hogy szülés után újra elindul az edzés, addig pedig az étkezésére fog odafigyelni, hogy tartsa az alakját.